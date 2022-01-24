Bangladeşli öğrenciden Büyükkılıç'a 'kurs' teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK kurslarında Almanca öğrenerek, Almanya'da eğitim görme fırsatı yakalayan Bangladeşli Mosaddek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a bu tür kursları açtığı için teşekkür etti.

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  • 24.01.2022 12:01
  • Güncelleme: 24.01.2022 12:45
Bangladeşli öğrenciden Büyükkılıç'a 'kurs' teşekkürü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK kurslarında Almanca öğrenerek, Almanya’da eğitim görme fırsatı yakalayan Bangladeşli Mosaddek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a bu tür kursları açtığı için teşekkür etti.

Erciyes Üniversitesi’nde eğitim gören Bangladeşli Mosaddek Billah, Başkan Büyükkılıç ile görüşerek, yaşadığı bir olayı anlattı. Öğrenci Mosaddek Billah, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde eğitim gördüğü esnada Almanya’ya ERASMUS aracılığı ile eğitime gitmesi gerektiğini ancak Almanca şartı olduğu için Kayseri’de kurs aradığını anlattı. Özel kurslar pahalı olduğu için gidemediğini ve KAYMEK’in kurslarını keşfettiğini söyleyen Bangladeşli Mosaddek, şunları söyledi:

“Bangladeşliyim. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde eğitim görmekteydim. Almanya’da bir ERASMUS imkânı buldum, oraya gitmem için Almanca şarttı. Nasıl öğreneceğimi araştırdım, özel kurslar çok pahalıydı. KAYMEK kurslarını keşfettim, orada birinci dönem ücretsiz, ikinci dönem 50 TL aldılar. Allah razı olsun. İki sene eğitim gördük, sizleri hep andım. Sizlerin sayesinde Almanca öğrendim. Bu sayede Almanya’ya gidip, eğitim aldım. Fuat Sezgin hocanın enstitüsünü ziyaret ettik, geçen dönem oradaydık. Şimdi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldum, yüksek lisans başvuruları için araştırma yapıyorum.”

Başkan Büyükkılıç’ı Erciyes Üniversitesi esnaf ziyaretleri sırasında görür görmez yanına gelerek teşekkür etmek istediğini söyleyen Bangladeşli Mosaddek, “Başkanım sizi de bulmuşken teşekkür etmek istedim. Allah razı olsun” dedi.

Başkan Büyükkılıç da, öğrenci Mosaddek’e Necip Fazıl Kısakürek’in ‘tohum at, bitmezse toprak utansın’ sözlerini hatırlatarak, eğitim, öğretim hayatında başarılar diledi.

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İHA

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