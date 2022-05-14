Baki Ersoy’dan “Seni yok saysalar” paylaşımı

Ersoy’un “Seni yok saysalar” paylaşımı çok sayıda takipçisi tarafından destek buldu.

MHP Kayseri Milletvekiliyken Kayseri’de bir televizyonda ‘Enflasyon oranı açıklanandan çok yüksek ve pahalılık milletin belini büktü” şeklindeki sözleri üzerine parti disiplin süreci başlatıldı. ‘Kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen Ersoy, sürecin tamamlanmasına fırsat vermeden partisinden istifa ederek bağımsız kaldı.

‘SENİ YOK SAYSALAR’ PAYLAŞIMI

Öncesinde sosyal medyayı çok aktif kullanan Bağımsız Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, istifası sonrası uzun zamandır mesaj içerikli paylaşım yapmıyordu. Ersoy’un son yaptığı paylaşım ise ‘birilerine mesaj mı veriyor’ yorumlarına sebep oldu. Twitter hesabından; Atatürk, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarının da yer aldığı kendi fotoğrafını paylaşan Ersoy, “Seni yok sayacaklar, sen daha çok var olacaksın” mesajını verdi. Ersoy’un bu paylaşımına takipçileri olumlu karşılık verdi. Yazılan birçok yorumda, Ersoy’a destek ifadeleri yer aldı.

Bu arada Baki Ersoy, Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçını MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve bazı partililerle birlikte izlemişti. Ersoy, İncetoprak ve MHP’nin simgesi kurt hareketiyle objektiflere de poz vermişlerdi.