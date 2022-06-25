Bakan Nebati Develi'yi ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Develi ilçesini ziyaret etti.

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  • 25.06.2022 10:11
  • Güncelleme: 25.06.2022 13:09
Bakan Nebati Develi'yi ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Develi ilçesini ziyaret etti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan ve yönetim kurulu üyeleri ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı programda Bakan Nebati, Develi ile ilgili bilgiler aldı. Bakan Nebati “Anadolu’nun kadim şehri Develi’yi çok beğendim tarihi geçmişi olan Develi’ye hayran kaldım” dedi. Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ise; “Bugün ata yurdumuzda bizleri bağrına basan, bize dost sıcaklığı hissettiren kıymetli Cabbar Başkanım başta olmak üzere, teşkilat mensupları kardeşlerime ve tüm hemşerilerime göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da "İlçemize teşrifleriyle bizleri onurlandıran Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati’ye, Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a ve her zaman bizlere destek olan AK Parti Kayseri Milletvekillerimiz İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis olmak üzere tüm teşkilat üyelerimize teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Tarihi Sivas-i Hatun Camini ziyaret eden Bakan Nebati, Cami hakkında bilgiler aldı. Çanakkale Şehitler Parkında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Bakan Nebati, beraberindeki heyetle birlikte daha sonra ilçeden ayrıldı.

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İHA

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