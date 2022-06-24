Bakan Nebati: 'Yarınlarımız yepyeni başarılara gebedir'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Kötümserlere rağmen biz büyümeye, yürümeye, koşmaya ve ülkemizin bayrağını en güçlü konumda taşımaya devam edeceğiz. Bizler sıradan insanlar değiliz. Bizler küçük insanların adamı değiliz. Bizler çağ açıp kapatmış, dünya tarihine yön vermiş atalarımızın torunlarıyız' dedi.

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  • 24.06.2022 12:23
  • Güncelleme: 24.06.2022 15:27
Bakan Nebati: 'Yarınlarımız yepyeni başarılara gebedir'
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Kötümserlere rağmen biz büyümeye, yürümeye, koşmaya ve ülkemizin bayrağını en güçlü konumda taşımaya devam edeceğiz. Bizler sıradan insanlar değiliz. Bizler küçük insanların adamı değiliz. Bizler çağ açıp kapatmış, dünya tarihine yön vermiş atalarımızın torunlarıyız” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından 4.’sü düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi’ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Nebati, “Hepimizin hikayesi aynı. Türkiye 20 yıldır yepyeni bir hikaye yazıyor. Bu hikaye her geçen gün güçleniyor. Yeter ki inanalım, yeter ki güvenelim. Bu ülkenin nereden nereye geldiğini değerlendirelim. Yolumuz açık, menzilimize doğru gidiyoruz. Türkiye ekonomisine baktığımızda bununla birlikte değerlendirmek gerekir. Bütçedeki güçlü görünümümüzü devam ettirdik. Uygulamaya aldığımız Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde üretim, ihracat ve istihdamla dünyadan önemli ölçüde pozitif olarak ayrıştı. Salgın döneminde birçok gelişmiş ülke önemli ölçüde daralmıştır. Türkiye sadece pandemi döneminde değil, bugün de büyümeye devam ediyor. Dengeli bir şekilde büyüyoruz. Son dönemde görüyoruz ki uluslararası kuruluşlar 2022 büyüme tahminlerini aşağıya doğru güncellerken, ülkemize yönelik tahminlerini yukarı doğru güncelliyoruz. İhracatımız tarihi rekorlar kırmaya devam edecek. 250 milyar dolarlık ihracat hedefimize yıl sonunda değil daha kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. 2022 Mayıs ayında yabancı turist sayısı 3.8 milyon kişi olurken, bu sayı ilk 5 ayında 11 milyona ulaştı. Bu artış yüzde 250’dir. Bu rakamlar haziran ayında 19 milyona ulaşacağımızı müjdeliyor. Türkiye Tokyo’dan New York’a kadar pazarlara aynı gün erişim olanağı sunuyor. İstanbul’u merkeze koyduğumuzda 3-4 saatte 1.3 milyar insan pazarına, 28 trilyon ticaret hacmine ulaşan ülkelerden bir tanesidir. Bu Türkiye’yi üretim tesisi üssü haline getiren büyük bir imkandır. Salgında dünya küçülürken, 1.8 büyüdük. 2022 yılında ‘siz küçük oranda büyüyeceksiniz’ diyen kuruluş, her yıl Türkiye ile ilgili büyüme oranını artırdı. Türkiye tüm bileşenleri ile birlikte hareket edip, 2020-2021 yılını adeta Türkiye’nin başarı çıtasını artıran dönem olarak gördü ve başardı. Başarmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kötümserlere rağmen biz büyümeye, yürümeye, koşmaya ve ülkemizin bayrağını en güçlü konumda taşımaya devam edeceğiz” diyen Bakan Nebati, “Ülkemiz ekonomisinde kat ettiğimiz mesafeler iş gücü piyasasına da olumlu yansıdı. Bundan dolayı iş istihdamını artırdı. 2020 yılında ‘öldük’, ‘bittik’, ‘yandık’ dediler, dükkanlar kapanacak, insanlar işsiz kalacaktı. Öyle dediler. 2021 yılında da aynı şeyi söylediler ve söylemeye devam ediyorlar. Onlar söyledikçe biz çalışanlarımızın sayısını artırıyoruz. Türkiye ilave istihdamı 5 milyon fazla olarak gerçekleştirdi. Birlikte hareket etsek, onların da enerjilerini alsak bu ülkeler de 30 milyonları aşacak duruma gelecek. Kötümserlere rağmen biz büyümeye, yürümeye, koşmaya ve ülkemizin bayrağını en güçlü konumda taşımaya devam edeceğiz. Küresel ekonomide zorlukla karşılaştığımız bu dönemde makroekonomi son derece güçlü oldu. Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon. Bu mücadeleden de galip gelecek bizler olacağız. Enflasyon tüm dünyada tarihi yüksek seviyelerde seyrediyor. Avrupa kömürü daha yoğun şekilde kullanmaya çalıştı. Zor her zaman oyunu bozar. Ülkenizin menfaatleri ön plana gelince akan sular durur. Türkiye’de son 20 yıldaki anlayış budur” diye konuştu.

“Enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz”

Bakan Nureddin Nebati, enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerin söyleyerek, “Vatandaşlarımızın alım gücünün arttığını görüyoruz. Gerekli adımları attık, atmaya da devam edeceğiz. Gıdada belirli ürünlerde KDV indirimlerine gittik. Enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın iradesi ile Türkiye 21. yüzyılın en önemli aktörüdür”

Bakan Nebati, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türk olmanın kıymetini bilin. Türkiye Cumhuriyetlerinin temsilcisi olmanın kıymetini bilin. Türkiye Cumhuriyeti’nin neler yaptığını görün. Cumhurbaşkanımızın iradesi ile Türkiye 21. yüzyılın en önemli aktörüdür. Bunu kimse değiştiremeyecek. Bizler sıradan insanlar değiliz. Bizler küçük insanların adamı değiliz. Bizler çağ açıp kapatmış, dünya tarihine yön vermiş atalarımızın torunlarıyız. Biz bastığımız yerleri toprak diye geçmeyenleriz. Bizler mandacılık karşısında göğüslerini siper etmiş atalarımızın torunlarıyız. Kalpleri bayrağımızın aşkıyla çarpan insanlarımızın önüne gelen bürokratik engeller artık geri gelmemek üzere yıkılmıştır. Ülkemizin bütün başarılarının üstünü örtmeye çabalayanları hepimiz görüyoruz. Biz iyimseriz ve böyle olmaya devam edeceğiz. Temkinli iyimseriz. İşimize odaklanıyoruz. Rahmani bir bakış açısıyla işlerimizi yürütüyoruz. Biz karamsar olmayacağız. Bayrağımızı en yüksek zirvelere dikmek için çıktığımız bu yoldan Allah’ın izniyle bizi kimse döndüremeyecek, istikametimizden sapmaya yol açamayacaktır. Bu topraklara ve millerimize duyduğumuz aşkla yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz. Yarınlarımız yepyeni başarılara gebedir. Bunu birlikte başaracağız. Sabırla ve azimle yürüdüğümüz bu yolda Allah en büyük yardımcımızdır.”

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İHA

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