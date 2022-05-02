Bakan Akar: “Teröristler neredeyse bizim hedefimiz de orası”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, valilik tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Bakan Akar, burada yaptığı konuşmasında terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

‘BUGÜNE KADAR YAPTIĞIMIZ TERÖRLE MÜCADELEDE ASLAN PAYI BİLDİĞİNİZ ÜZERE ŞEHİTLERİMİZE AİT’

Bakan Akar, son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelenin devam edeceğini söyleyerek, “Öncelikle hepimizin bayramı mübarek olsun. Ramazan Bayramı vesilesiyle dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’ya gittik, orda kara kuvvetlerimizin Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde görev yapmakta olan tüm birlik komutanlarımızla görüntülü görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Rapor, bilgi aldık ve talimatlar verdik. Genelkurmay Başkanımız, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarımızla faaliyetleri icra ettik. Orada gerçekten bu vesileyle arkadaşlarımıza yüksek motivasyonla, ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla, terörle, güvenle mücadele faaliyetlerine mümarese ettik. Zor iklim ve arazi koşullarında, arkadaşlarımız gerçekten büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla çalıştıklarını gördük. Ve Türk silahlı Kuvvetlerimizin şanlı tarihine yaraşır bir şekilde terörle mücadele ettiklerini görüyoruz. Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde tek amacımız terörle mücadele etmek, bizim tek hedefimiz teröristler, teröristler neredeyse bizim hedefimiz de orası. İnşallah bu mücadeleyi de sonuna kadar götüreceğiz. Son teröristi etkisiz hale getirmek suretiyle, kırk yıldan beri milletimizin başına bela olan bu teröristlerden kurtulacağız arkadaşlar. Bunun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.Bugüne kadar yaptığımız terörle mücadele de aslan payı bildiğiniz üzere şehitlerimize ait. Ben bu vesileyle şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum gazilerimize uzun ömürler sağlık esenlik diliyorum. Başta annem babam olmak üzere bütün ölmüşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Hemşerilerime, komşularımıza hoclarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Tekraren, tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum, var olun” diye konuştu.

