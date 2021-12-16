Bakan Akar: 'Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 17 Aralık 2016 tarihinde PKK terör örgütü tarafından bombalı araçla gerçekleştirilen ve 15 askerin şehit, 56 askerin gazi olduğu olayın 5. yıl dönümünde konuştu. Bakan Akar, Burada bir özellik var tek birinde silah yok. Bu terör örgütünün ne kadar alçak olduğunu anlamak için bu dahi başlı başına bir örnek. Silahsız gençlere karşı maalesef bu alçak saldırıyı gerçekleştirdiler ve 15 gencimizi haince şehit ettiler dedi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 16.12.2021 17:02
Bakan Akar: 'Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 17 Aralık 2016 tarihinde PKK terör örgütü tarafından bombalı araçla gerçekleştirilen ve 15 askerin şehit, 56 askerin gazi olduğu olayın 5. yıl dönümünde konuştu. Bakan Akar, Burada bir özellik var; tek birinde silah yok. Bu terör örgütünün ne kadar alçak olduğunu anlamak için bu dahi başlı başına bir örnek. Silahsız gençlere karşı maalesef bu alçak saldırıyı gerçekleştirdiler ve 15 gencimizi haince şehit ettiler dedi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 17 Aralık 2016 tarihinde PKK terör örgütü tarafından bombalı araçla gerçekleştirilen ve 15 askerin şehit, 56 askerin gazi olduğu olayın 5. yıl dönümünde konuştu. Bakan Akar, "Burada bir özellik var; tek birinde silah yok. Bu terör örgütünün ne kadar alçak olduğunu anlamak için bu dahi başlı başına bir örnek. Silahsız gençlere karşı maalesef bu alçak saldırıyı gerçekleştirdiler ve 15 gencimizi haince şehit ettiler" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu’nda yaptığı konuşmada; Terör örgütü PKK tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde; çarşı iznine çıkan ve 1. Komando Tugayı’nın askerlerini taşıyan halk otobüsüne bombalı araçla düzenlenen saldırının PKK’nın ne kadar alçak olduğunu anlamak için başlı başına bir örnek olduğunu söyledi. Bakan Akar, "17 Aralık 2016 çok üzücü bir gün. O gün ciddi operasyonlar vardı, tam oraya yoğunlaşmışken Kayseri’de patlama oldu. 15 askerimiz şehit oldu, çok sayıda yaralımız oldu. Hemen buraya geldik, aileler gelmiş, hemşehrilerimiz toplanmıştı. Çok acı. Alçak saldırıların adi örneklerinden birini işlemiştir terör örgütü PKK. Bu, faaliyetlerimizi yavaşlatmadı, bilakis burada şehit olan gençlerimiz, askerlerimizin kanını yerde bırakmamak adına yapmakta olduğumuz faaliyetleri daha da artan şiddetle sürdürmemize vesile oldu. Sonuçta mücadelemiz devam ediyor. 17 Aralık’taki alçak saldırıda hayatını kaybeden eğitim alan askerlerimiz ve daha sonra operasyona giden arkadaşlarımız. Burada bir özellik var; tek birinde silah yok. Bu terör örgütünün ne kadar alçak olduğunu anlamak için bu dahi başlı başına bir örnek. Silahsız gençlere karşı maalesef bu alçak saldırıyı gerçekleştirdiler ve 15 gencimizi haince şehit ettiler" dedi.

"Cumhuriyet tarihimizin en yoğun operasyonel dönemini yaşıyoruz"

Cumhuriyet tarihinin en yoğun operasyonel döneminin yaşandığını da aktaran Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri; cumhurbaşkanlığımızın emir ve komutasında yurt içi ve sınır ötesinde hem kendi hem de KKTC, Libya, Azerbaycan gibi dost ve kardeş ülkelerimizin hak ve menfaatlerini korumak için gece gündüz, yaz kış demeden mücadelemizi sürdürmekteyiz. Egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için cumhuriyet tarihimizin en yoğun operasyonel dönemini yaşıyoruz. Hudutlarımız en yoğun tedbirlerle korunur şekilde" ifadelerini kullandı.

galeri

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Kayseri JASAT'tan suça geçit yok

Kayseri JASAT'tan suça geçit yok

Pancar avans fiyatı 720 tl/ton

Pancar avans fiyatı 720 tl/ton

Başkan Büyükkılıç TCDD Genel Müdürü Akbaş'ı ağırladı

Başkan Büyükkılıç TCDD Genel Müdürü Akbaş'ı ağırladı

ERÜ Veteriner Fakültesi Uluslararası Akreditasyona Sahip Oldu

ERÜ Veteriner Fakültesi Uluslararası Akreditasyona Sahip Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'nda ödül aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması'nda ödül aldı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

3
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

4
MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Ataş'tan, Meclis'te kaldırılan kürsü tepkisi!

Milletvekili Ataş'tan, Meclis'te kaldırılan kürsü tepkisi!

Ülkemizdeki istikrar Cumhurbaşkanlığı hükûmet etme sistemiyle korunmuştur

Ülkemizdeki istikrar Cumhurbaşkanlığı hükûmet etme sistemiyle korunmuştur

DAHA FAZLA
Hızlı tren müjdesini verdi

Hızlı tren müjdesini verdi

Bakanlar Akar ve Karaismailoğlu, Şehit Komandolar Durağını ziyaret etti

Bakanlar Akar ve Karaismailoğlu, Şehit Komandolar Durağını ziyaret etti

İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren protokol

İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren protokol

Bakan Karaismailoğlu: 'Gelecek nesillerimiz bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak ve gurur duyacaklar'

Bakan Karaismailoğlu: 'Gelecek nesillerimiz bugün bizim yaptıklarımızı konuşacak ve gurur duyacaklar'

Kayserispor-Gaziantep FK maçını Erkan Özdamar yönetecek

Kayserispor-Gaziantep FK maçını Erkan Özdamar yönetecek