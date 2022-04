Babasını öldüren 15 yaşındaki kıza verilen cezaya itiraz

Kızı tarafından öldürülen Cuma Ali’nin avukatları, cezayı az bularak sanık hakkında 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimi uygulanmaması ve cezanın artırılmasını talep etti.

3 Ağustos 2021 tarihinde saat 04.00’de, Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Sağlık memuru Cuma Ali C. (42) ile hemşire eşi Emel C., arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası çift ayrı odalarda uyurken, kızları C.C. (15) gece yarısından sonra kalkıp, iki eline de mutfaktan aldığı bıçakla babasının uyuduğu odaya girdi. C.C., uyuyan babasını bıçakladı. Cuma Ali C. ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi isabet eden Cuma Ali, ağır yaralandı.

Cuma Ali C’nin eşi Emel C.'nin ihbarı üzerine eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Cuma Ali C.’nin öldüğünü belirledi. Polis tarafından suç aletiyle gözaltına alınan C.C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında son sözleri sorulan sanık C.C., beraatını talep etti. Mahkeme heyeti ise C.C.'yi 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırdı. Heyet, C.C. hakkında önce 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 24 yıla düşürdü. Heyet daha sonraC.C.’nin 18 yaşından küçük olması nedeniyle de 'yaş küçüklüğü' indirimi sonucu cezası 12 yıla indirdi. Mahkeme heyeti sanık hakkında ‘iyi hal' indirimi de uygulanınca ceza, 10 yıla düşürüldü ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

‘CUMA ALİ’NİN AVUKATLARI KARARA İTİRAZ ETTİ’

Cuma Ali C.'nın ailesinin avukatları, sanık C.C.'ye verilen 10 yıl hapis cezası kararına itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Müşteki ailenin avukatları, sanık hakkında uygulanan `haksız tahrik´ ve `iyi hal´ indirimlerinin kaldırılmasını isteyerek, cezanın artırılmasını talep etti.