Ayhan, öğrencilerin taleplerini dinledi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kongre Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet ederek görüş ve önerilerini dinleyen Vali Ayhan, en keyifli, en mutlu olduğu anların öğrencilerle birlikte olduğu zamanlar olduğunu belirtti.

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  • Güncelleme: 17.12.2021 08:27
Ayhan, öğrencilerin taleplerini dinledi
Sivas Valisi Salih Ayhan, Kongre Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet ederek görüş ve önerilerini dinleyen Vali Ayhan, en keyifli, en mutlu olduğu anların öğrencilerle birlikte olduğu zamanlar olduğunu belirtti.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Valisi Salih Ayhan, Kongre Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet ederek görüş ve önerilerini dinleyen Vali Ayhan, en keyifli, en mutlu olduğu anların öğrencilerle birlikte olduğu zamanlar olduğunu belirtti.

Öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Ayhan; "Hep birlikte müreffeh yarınlar ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için görev sınırlarımız içerisinde gece-gündüz çalışıyoruz. Ama bunu anlamlı hale getirecek olanlar ise evlatlarımızla ilgili olan çalışmalardır. Donanımlı, bilgili, birikimli, kültürlü, milli ve manevi değerlerine bağlı geleceğe umutla bakan gençler yetiştirdiğimiz zaman diğer çalışmalarımız da anlamlı olur. Sizleri çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayarak görüş, öneri ve talepleri dinledi. Öğrencilerle gelecek hedefleri üzerine de sohbet eden Ayhan, pansiyonda kalan Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisine de eşlik etti.

Ayhan’ın pansiyon ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Birol Elmacıoğlu ve Şube Müdürü Yıldırım Solak da hazır bulundu.

İhlas Haber Ajansı

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