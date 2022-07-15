Avrupadaki Türkler Kayseri Buluşması Konserleri devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması' etkinliği çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçı Akın ile müzisyen Gamze İleri, verdikleri konserler ile gurbetçileri ve Kayserilileri coşturdu.

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  • 15.07.2022 11:58
  • Güncelleme: 15.07.2022 13:36
Avrupadaki Türkler Kayseri Buluşması Konserleri devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması’ etkinliği çerçevesinde sahne alan ünlü sanatçı Akın ile müzisyen Gamze İleri, verdikleri konserler ile gurbetçileri ve Kayserilileri coşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Avrupa Kayserililer Birliği iş birliğinde Avrupa’daki Türkler Kayseri Buluşması, büyük bir coşkuyla sürüyor. Etkinlik çerçevesinde her akşam birbirinden ünlü sanatçılar, gurbetçilere ve tüm Kayserililere konser veriyor. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen festivalin ikinci gününde ilk olarak Gamze İleri sahne aldı. Sanatçı İleri, birbirinden güzel şarkıları ile Kayserililere müzik ziyafeti sunarken, konserin sonunda başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra sahneye ünlü sanatçı Akın çıkarak, sevilen şarkıları büyük bir coşkuyla seslendirdi.

Kayserililerin büyük ilgi gösterdiği gecede Akın, şarkılarıyla Kayserililere muhteşem bir gece yaşatırken, müzikseverler cep telefonları ışıkları ile konser alanında büyük bir görsel şölen oluşturdu. KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan’ın günün anısına çiçek takdim ettiği sanatçı Akın, “Kayseri’de bu organizasyonun oluşmasında Büyükşehir Belediyesi ve sponsorlara çok teşekkür ederim” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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