Avrupa'nın en yüksek dağ maratonu Erciyes'te 6. kez koşulacak

Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonunun 6'ıncısı bu yıl 1-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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  • 23.06.2022 13:20
  • Güncelleme: 23.06.2022 18:04
Avrupa'nın en yüksek dağ maratonu Erciyes'te 6. kez koşulacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonunun 6’ıncısı bu yıl 1-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Kayseri Erciyes A.Ş, ev sahipliğinde Middle Earth Travel organizasyonu ile Corendon Airlines isim sponsorluğunda ve Decathlon, Das3917 Otel, Megasaray Otel, Argeus Events, Zuber, Meysu destekleri ile bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek olan Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, dünya yarış literatüründe adından bahsettirmeye devam ediyor. Tüm Dünyadan koşu camiasının gözlerini Erciyes’e çeviren dağ koşusu 1-2 Temmuz 2022 tarihlerinde koşulacak. Atletler Erciyes Dağı’nın görkemli atmosferinde eşsiz bir koşu deneyimi yaşayacak. Merkezi İsviçre’de bulunan ve uluslararası dağ koşularının yönetici kurumu olan ITRA takviminde de yer alan Erciyes Dağ Maratonu ülkemizin en önemli koşu müsabakalarından birisi olarak ön plana çıkıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye’den de önemli atletlerin katılacağı yarışlar 2 gün boyunca 64K, 45K, 25K, 12K ve Vertical Kilometer VK olmak üzere 5 farklı etapta düzenlenecek. Çok özel bir kategori olan Vertical Kilometer (VK) yarışı Avrupa’nın en yüksek dikey koşusu olma özelliğini taşıyor. Bin metre yükselme koşusu olan bu parkurda atletler Hisarcık Kapıda 2 bin 350 metreden başlayıp koşarak Ottoman tesisi üst istasyonda 3 bin 360 metre irtifada finişe ulaşacak. 64K Erciyes Ultra Sky Trail parkurunda atletler 64 kilometrelik zorlu arazide Erciyes Dağı’nın dört bir yanını 360 derece koşarak dolanıyor. 25K Trail Run ise 25 kilometrelik parkurdan oluşuyor ve Hacılar Sarı Göl’e uzanıyor.12K’da ise yarışmacılar Hacılar Kapı ve Tekir Kapı arasında koşarak 12 kilometre boyunca ter döküyor. Atletler, yarış takvimine ilk defa dâhil edilen 45 kilometre uzunluğundaki 45K etabında tarihe yolculuğa çıkacak. Bizans’ın mistik kentlerinden olan ve Erciyes’in eteğinde bulunan Gereme antik kentinden start alacak olan yarışmacılar tarih ve doğa içinde koşacak. Bu yarışlarda atletler uluslararası kategori puanlarını hanesine yazdırmak için Erciyes’te kıyasıya mücadele edecek.

Erciyes’teki maratona Kayseri’den ve tüm Türkiye’den amatör, profesyonel ve kendini test etmek isteyen sporcular katılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı “Erciyes’imizi özellikle spor turizminde bir yıldız yapma hedefimize her geçen gün daha fazla yaklaşıyoruz. Dağda yapılabilecek futbol, bisiklet, motosiklet, atletizm gibi branşlarda yapılan kamplar ve uluslararası müsabakalar Erciyes’i dört mevsim yaşatıyor. Uluslararası Dağ Maratonu da 2016 yılından beri düzenli olarak yaptığımız ve kalitesini ispat etmiş bir Erciyes markası konumuna ulaştı. Çok sayıda ülkeden gelen atletler hem Erciyes’te yarış yapıyor hem de marka değerimizi global sahaya taşıyor. Temmuz ayından itibaren profesyonel futbol ve bisiklet takımları da Erciyes’e gelip yüksek irtifa kampı yapacak ve müsabakalara katılacaklar. Önümüzdeki yıllar Erciyes’in bir dünya markası olarak tüm spor branşlarından profesyonellerin rağbet ettiği bir merkez olduğuna şahitlik edecek” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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