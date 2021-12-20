Atıl durumdaki tesis istihdam alanı olacak

Kırşehir Belediyesi tarafından atıl durumdaki boya fabrikasının satın alınması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, incelediği fabrika alanında gerekli destek çalışmalarının yapılacağını söyledi.

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte et entegre, süt ve tarım işleme-paketleme tesisi yapmayı planladıklarını aktaran Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioglu, iş ve istihdam alanı olacak bölgeyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tanıttı. Tesisin atıl durumda olduğunu aktaran Ekicioglu, "Fabrika alanı on yıldır atıl durumda bekliyordu. Kırşehir tarım ve hayvancılıkta mesafe katetmiş bir il. Atıl halde olan tesisi yeniden ülke ekonomisine kazandıracağız" dedi.

Başkan İmamoğlu ise çalışmalar noktasında gerekli desteğin verileceğini söyledi. Fabrika alanındaki incelemenin ardından iki belediye başkanı fikir alışverişinde bulundu.