Atatürk ve Türk Gençliği Muaythai Şampiyonası Kayseri'de yapıldı

Kayseri Muaythai İl Birinciliği tarafından düzenlenen Atatürk ve Türk gençliği Muaythai Şampiyonası Talas Spor Salonu'nda yapılan final müsabakaları ile tamamlandı.

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  • 24.05.2022 12:42
  • Güncelleme: 24.05.2022 13:49
Atatürk ve Türk Gençliği Muaythai Şampiyonası Kayseri'de yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Muaythai İl Birinciliği tarafından düzenlenen Atatürk ve Türk gençliği Muaythai Şampiyonası Talas Spor Salonu’nda yapılan final müsabakaları ile tamamlandı.

Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kaan Ulu, Talas Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada toplam 220 sporcunun ter döktüğünü söyledi. Ulu, “19-22 Mayıs tarihleri arasında Talas Spor Salonu’nda Atatürk ve Türk gençliği Muaythai şampiyonasında Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanlarımızı unutturmamak, gençlerimizi milli noktada heyecanlı tutmak adına yaptığımız şampiyonamızı tamamladık. Saygı duruşu, Milli Marşımızın okunmasının ardından Atatürk ve milli mücadele kahramanlarımızın aziz ruhları için Kur’an-ı Kerim okunup dualarla yad ettik. 220 sporcumuzun katılımı ile birbirinden heyecanlı müsabakaları sporcularımızın aileleri ve sporseverlerle birlik ve beraberlik içerisinde tamamlarken ringde mücadele veren ter atan sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize ve sporseverlere teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum, ruhları şad olsun” diye konuştu.

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İHA

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