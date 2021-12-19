Asker adaylarına Talas'tan çanta hediyesi

Talas Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan asker çantası uygulaması devam ediyor. Uygulama kapsamında vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek Talaslı gençlere asker çantası hediye ediliyor.

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  • Güncelleme: 19.12.2021 10:21
Asker adaylarına Talas'tan çanta hediyesi
Talas Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan asker çantası uygulaması devam ediyor. Uygulama kapsamında vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek Talaslı gençlere asker çantası hediye ediliyor.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan asker çantası uygulaması devam ediyor. Uygulama kapsamında vatani görevlerini yerine getirmek üzere askere gidecek Talaslı gençlere asker çantası hediye ediliyor.

İlçe sınırları içerisinde ikamet eden Mehmetçiklerin, kışlada ihtiyaç duyabilecekleri temel askeri malzemelerin yer aldığı çantada başta Türk Bayrağı olmak üzere tıraş takımı çantası, tıraş köpüğü, tırnak makası, askılı boyun cüzdanı, iğne-iplik dikiş seti, sırt çantası, asker iç çamaşır takımı, çamaşır yıkama filesi, kirli çamaşır torbası, temiz çamaşır torbası, çorap ve ayakkabı boyası bulunuyor.

Vatani görevini yerine getirmek için askere giden gençlere hayırlı tezkereler dileyerek sözlerine başlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Bir süre önce asker çantası uygulamasını başlatmıştık ve bunu devam ettiriyoruz. Mehmetçiğimiz bizim göz bebeğimizdir, bundan dolayı da şanlı ordumuzun bir mensubu olmak için birliklerine teslim olacak evlatlarımızın da yanında oluyoruz. Allah devlete zeval vermesin. Devletimiz her türlü eksikliklerini karşılıyor elbette ama askerimiz için ne yapsak azdır” dedi.

Sevk (sülüs) belgesi ile Talas Belediyesi Hayır Çarşısına Başvuruda bulunan Talaslı asker adayları, çantalarını teslim alabilecek. Asker çantası uygulamasından ilk başladığı Mayıs 2021 tarihinden bu yana 200 kişi yararlandı.

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İhlas Haber Ajansı

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