Aranan şahıslara 'şok' operasyon: 13 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik 6 farklı adrese düzenlediği şok operasyonda çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.

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  • 24.02.2022 16:31
  • Güncelleme: 24.02.2022 17:41
Aranan şahıslara 'şok' operasyon: 13 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik 6 farklı adrese düzenlediği şok operasyonda çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. 6 ekiple birlikte farklı adreslere yapılan şok operasyonda; ’bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 14 Yıl 7 Ay hapis cezası olan S.Ö., ’birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’ ve ’hükümlünün kaçması’ suçlarından 12 yıl 8 ay hapis cezası olan E.T., ’hırsızlık’ ve ’konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlarından 5 yıl hapis cezası bulunan C.A., ’kasten yaralama’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan S.M., ’hırsızlık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan S.M. ve A.H.G., ’hırsızlık’ suçundan 3 yıl hapis cezası olan A.H.G. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, ’cinsel istismar’ suçundan 1 yıl 5 ay 17 gün hapis cezası bulunan S.A., ’hükümlünün ve tutuklunun kaçması’ suçundan 25 gün hapis cezası bulunan M.A. ile ’hırsızlık’ suçlarından yakalama kararı olan 5 kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 8’i yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edilirken, diğer şahıslar da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İHA

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