Aranan şahıslar yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 12 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından il merkezinde haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik değişik adreslerde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda; hakkında ’Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D., hakkında ’tehdit’ suçundan 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.N. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 12 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.