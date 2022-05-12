Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı

Kayseri'de güven timleri tarafından yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

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  • 12.05.2022 21:41
  • Güncelleme: 13.05.2022 12:23
Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de güven timleri tarafından yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı Güven Timi ekipleri, Hunat, Cumhuriyet Meydanı ve Bankalar Caddesi üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada, farklı suçlardan aranması olan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulamanın devam edeceği belirtildi.

İHA

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