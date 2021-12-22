Antrenörlere malzeme desteği

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Kayseri amatör küme takımlarında görev yapan antrenörlere malzeme yardımı yapıldı.

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  • Güncelleme: 22.12.2021 12:02
Antrenörlere malzeme desteği
Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Kayseri amatör küme takımlarında görev yapan antrenörlere malzeme yardımı yapıldı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Kayseri amatör küme takımlarında görev yapan antrenörlere malzeme yardımı yapıldı.

Kayseri Sümer Amatör Evinde gerçekleştirilen toplantıda antrenörlere malzeme desteği verildi. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, antrenörlere anorak hediye edildiğini söyledi. Mutlu Önal, "Ufak bir şey ama hocalarımızın değerli olduğunu hissettirmek adına böyle bir hediye hazırladık. her takıma ikişer tane hediye ediyoruz. Genç takımlara da dağıtacağız. Saha komiserleri ve sağlıkçılarımıza da dağıtacağız. Hayırlı olsun" dedi.

Kulüp başkanları, yöneticiler. antrenörler olarak hep aynı gemide olduklarını ifade eden Mutlu Önal; "Bunu ufak bir hediye olarak görülmesini istiyorum. Antrenörlerimiz daha iyilerine layıktır. Takımlarımızın gerçek emekçileri olan antrenörlerimizin değerli olduğunu göstermek istedik. Gücümüzün nispetinde desteğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

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iha

Kayseri Gündem
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