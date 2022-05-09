Antika Pazarı tutkuya dönüştü

Talas Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve adı adeta Talas ile özdeşleşen Antika Pazarı, Ramazan Bayramı'ndan sonra da meraklıların buluşma noktası olmaya devam etti.

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  • 09.05.2022 15:19
  • Güncelleme: 09.05.2022 15:34
Antika Pazarı tutkuya dönüştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve adı adeta Talas ile özdeşleşen Antika Pazarı, Ramazan Bayramı’ndan sonra da meraklıların buluşma noktası olmaya devam etti.

Talas’ın tarihi dokusuyla bütünleşen Harman Mahallesi’nde kurulan pazar adeta bir tutkuya dönüştü ve ilgi giderek artıyor. Her ayın ikinci pazar günü “Tarihe Yolculuk” sloganıyla kurulan ve birbirinden değerli antika ürünlerin alıcısıyla buluştuğu pazar, yine keyifli bir hafta sonuna sahne oldu. Pazara gelen vatandaşlar bir yandan gezerken diğer yandan da esnaf ve antika meraklılarıyla sohbet edip alışveriş yaptı.

Antika saatlerden tespih ve plaklara, çeşitli koleksiyon parçalarından değerli ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer aldığı organizasyon şehrin klasiği haline geldi.

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İHA

Kayseri Gündem
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