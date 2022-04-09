Antika pazarı Ramazan'da da devam ediyor

Hayata geçirildiği günden bu yana özellikle antika severler başta olmak üzere vatandaşların ilgi odağı olan Talas Antika Pazarı Ramazan'da da kaldığı yerden devam ediyor.

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  • 09.04.2022 10:14
  • Güncelleme: 09.04.2022 11:01
Antika pazarı Ramazan'da da devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hayata geçirildiği günden bu yana özellikle antika severler başta olmak üzere vatandaşların ilgi odağı olan Talas Antika Pazarı Ramazan’da da kaldığı yerden devam ediyor.

Her ayın 2. Pazar günü kurulan organizasyon, 10 Nisan Pazar günü yine antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarının buluşmasına sahne olacak. “Harman Meydanında Tarihe Yolculuk” sloganıyla başlatılan organizasyonun vazgeçilmezleri arasına giren antika mezatı bu hafta saat 15.00’te gerçekleşecek.

Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda, tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklardan antika para ve pullara, aksesuarlardan teşbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunulacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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