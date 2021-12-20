Ankara'da Kırşehir rüzgarı

Kırşehirliler Vakfı tarafından Ankara 'Kırşehirliler, Kültür ve Sanat Gecesi' düzenlendi. Gecede sanatçı İsmail Altunsaray, Nazlı Öksüz ve abdallar gurubu sahne alarak merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi.

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  • Güncelleme: 20.12.2021 17:21
Ankara'da Kırşehir rüzgarı
Kırşehirliler Vakfı tarafından Ankara 'Kırşehirliler, Kültür ve Sanat Gecesi' düzenlendi. Gecede sanatçı İsmail Altunsaray, Nazlı Öksüz ve abdallar gurubu sahne alarak merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehirliler Vakfı tarafından Ankara ‘Kırşehirliler, Kültür ve Sanat Gecesi’ düzenlendi. Gecede sanatçı İsmail Altunsaray, Nazlı Öksüz ve abdallar gurubu sahne alarak merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın türkülerini seslendirdi.

Resim ve Heykel Müzesi’nde düzenlenen programa; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi, bürokrat, STK temsilcisi ile Ankara’da yaşayan Kırşehirliler katıldı. Kırşehirliler Vakfı Başkanı Sevilay Arslan, gecede yaptığı konuşmasında Kırşehir’i tanıtmanın birlik ve beraberlik duygusunun işlenerek şehir ruhunu diri tutmak istediklerini söyledi. Arslan; "Siyasete, toplum sosyolojisine, entelektüel yapılara ve sermaye gruplarına tek tek şehir ruhunu anlatıyoruz. Biz, bu şehir ruhunu daha da diri tutup gelecek kuşaklara aktaracağız” dedi.

Program kültürel etkinlikler yanı sıra yöresel türkülerin seslendirilmesiyle devam etti.

İhlas Haber Ajansı

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