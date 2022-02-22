Anbar Mahallesi'ne sağlık merkezi inşa edilecek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, her geçen gün planlı büyüyen ve gelişen Anbar Mahallesi'ne Bekir Güngör Kızıltepe Aile Sağlık Merkezi inşa edileceğini söyledi.

PAYLAŞ
  • 22.02.2022 11:03
  • Güncelleme: 22.02.2022 11:37
Anbar Mahallesi'ne sağlık merkezi inşa edilecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, her geçen gün planlı büyüyen ve gelişen Anbar Mahallesi’ne Bekir Güngör Kızıltepe Aile Sağlık Merkezi inşa edileceğini söyledi.

2019 yılından itibaren Melikgazi’ye 7 aile sağlığı merkezi kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Anbar Mahallemiz Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hem yenileniyor hem de planlı bir şekilde gelişiyor. Her geçen yeni yapılar mahallede yükseliyor. Hem planlı gelişen hem de nüfusu artan Anbar Mahallemize belediye olarak ihtiyaç olan Aile Sağlık Merkezi yapmak için proje hazırladık. 650 metrekare alanda bu sağlık merkezi yaparak bölge halkının hizmetine sunacağız. Sağlık merkezi, zemin ve 1. kattan oluşan sağlık merkezi 4 hekimli kapasiteye sahip olup içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izleme, gebe takip odası, seminer-eğitim odası, laboratuvarlar ve çocuk oyun alanı yer alacak. Şimdiden hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Anbar Mahallesi Aile Sağlık Merkezinin yapımı için 7 Mart 2022 günü 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı

Talas'ta kaçırılmayacak yatırım fırsatı

Ihlamurun kilosu 350 TL'den alıcı buluyor

Ihlamurun kilosu 350 TL'den alıcı buluyor

Kayseri'yi yağmurlu bir hafta bekliyor

Kayseri’yi yağmurlu bir hafta bekliyor

AGÜ, 3 Ayrı Kalite Sertifikası ve Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu Sahibi Oldu

AGÜ, 3 Ayrı Kalite Sertifikası ve Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu Sahibi Oldu

Büyükşehirden arsa, işyeri ve akaryakıt istasyonu ihaleleri

Büyükşehirden arsa, işyeri ve akaryakıt istasyonu ihaleleri

Yaralı atmaca ve baykuşa yardım eli

Yaralı atmaca ve baykuşa yardım eli

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

3
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

6
Sarraf Gülderdi, 'Altın yeni haftaya sakin başladı'

Sarraf Gülderdi, “Altın yeni haftaya sakin başladı”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu

Nikah dairelerinde 22.02.2022 yoğunluğu

Kocasinan Belediyesi'nden veterinerlik personeline sertifikalı eğitim

Kocasinan Belediyesi'nden veterinerlik personeline sertifikalı eğitim

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç'a vergi haftası ziyareti

Başkan Büyükkılıç'a vergi haftası ziyareti

Başkan Akay'dan Beyazıt'a ziyaret

Başkan Akay'dan Beyazıt'a ziyaret

Organize dağ yolu, 15 Temmuz Bulvarına bağlanacak

Organize dağ yolu, 15 Temmuz Bulvarına bağlanacak

Büyükşehir'den parklara masa, sandalye ve sallanan bank yerleştirdi

Büyükşehir'den parklara masa, sandalye ve sallanan bank yerleştirdi

Egzamanın oluşmasını engelleyen 8 önlem

Egzamanın oluşmasını engelleyen 8 önlem