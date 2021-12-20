Anadolu Şehit Aileleri Derneği konfederasyona katıldı

Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneğinin; Anadolu Ölümsüz Kahramanlar Konfederasyonuna katıldığını açıklayan Dernek Genel Başkan Yardımcısı Ali Sarıca, ülke genelinde şehit aileleri dernekleri tarafından uzun süredir yürütülen çalışma ile Anadolu Ölümsüz Kahramanlar Konfederasyonunun kurulduğunu söyledi.

Derneğin Ahi Çarşısında bulunan yeni binasında açıklamada bulunan Sarıca; "Yönetim kurulu kararıyla dernek binamızı yeni yerine taşıdık. Bizlerin konfederasyon olarak hiç kimse ile çatışmamız söz konusu değil. Şehit aileleri için çalışmalarımızı ülke genelinde etkili şekilde yürüteceğiz. Amacımız ve ortak noktamız, şehit ailelerinin sorunlarını çözmektir. Konfederasyondaki tek amacımız şehit ailelerinin aracı olmadan bürokrasi ile net bir şekilde görüşebilmesini ve sorunlarının çözümünü sağlamaktır" dedi.

Anadolu Ölümsüz Kahramanlar Konfederasyonu Genel Başkanlığı görevini Ahmet Büyükburç, başkan yardımcılığı görevini ise Ali Sarıca üstleniyor. Türkiye genelinde 35 dernek birleşerek 4 federasyon oluşturduktan sonra konfederasyon kurulmasının önü açılmıştı.