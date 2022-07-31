Amatör balıkçılar Kayseri'de

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından amatör balıkçılığın teşvik edilmesi amacıyla '4. Turna Balığı Yakalama Yarışması' düzenlendi.

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  • 31.07.2022 17:16
  • Güncelleme: 31.07.2022 20:51
Amatör balıkçılar Kayseri'de
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından amatör balıkçılığın teşvik edilmesi amacıyla ‘4. Turna Balığı Yakalama Yarışması’ düzenlendi.

Kayseri’nin Develi İlçesi Gümüşören Baraj Gölü’nde düzenlenen yarışmaya Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar katılırken, dereceye giren yarışmacılara kupaları takdim edildi. Organizasyona Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli de gözlemci ve denetçi olarak katıldı. Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) Türkiye Kupası için, Kayseri Amatör Olta Balıkçılığı, Kara Avcılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KOBDER) tarafından düzenlenen etkinliğe amatör balıkçılar yoğun ilgi gösterirken, yarışma çerçevesinde 54 santimetre ile en büyük boy Turna Balığı yakalandı.

Öte yandan çeşitli kategorilerde, Kayseri ve çevre illerden de çok sayıda olta balıkçısı ve doğasever de aileleri ile birlikte etkinliğe katıldı.

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İHA

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