Alpaslan Mahallesi’ne çok amaçlı kapalı pazar yeri kurulacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Alpaslan Mahallesi Kapalı Pazar Yeri çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Pazar yerinin ihalesinin yapıldığını belirten Palancıoğlu, en kısa zamanda temelinin atılacağını söyledi. Yeni Pazar yerinin fonksiyonları hakkında da bilgi veren Palancıoğlu, “Bu yeni konseptimiz ile birlikte pazar yerlerimizi yalnızca alışveriş yapılan merkez olmaktan çıkararak sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçların da karşılandığı sosyal tesisler olarak inşa ediyoruz. Çok ferah, nezih bir ortam olacak. Burada günlük taze ürünlerin yer alacağı meyve, sebze, et, balık ve diğer gıdaların yer alacağı bir yer olacak. Kafeler ve oturma mekanları bulunacak. Yani insanların uğrayacağı bir sosyal mekân haline getireceğiz” diye konuştu.

Yeni yapılacak olan kapalı pazar yerinde Organik gıda satılarının yanı sıra antika eşya, sanat eserleri ve el işi ürünlerin de satışa çıkarılacağını belirten Palancıoğlu, bu sayede yerel ticaretin gelişmesine ve güçlenmesine fayda sağlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.