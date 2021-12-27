Alaeddin Yavaşça'yı anlattılar!

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekâr Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Bugün son yolculuğuna uğurlanan usta sanatçı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça'yı, Aydınlık Gazetesi'nden Ali Ulusoy'a konuşan Türk sanat müziği sanatçıları Onur Akay, Zekai Tunca ve Melihat Gülses anlattı.

"BİZİM OKULUMUZDU"

Zekai Tunca: Bizim çocukluğumuzda Türk müziğinin okulları yoktu. Başlıca okulumuz, devletin Ankara, İstanbul ve İzmir radyolarından yaptığı müzik yayınlarıydı. Bu yayınlarda dinlediğimiz örnekleri bize yol göstermiştir. Bu müziği bize sevdirmiş ve seçmemizi sağlamıştır. En başlıca, en saygın, en sağlam örnek Alaeddin Yavaşça'dır. 8-10 yaşlarımdayken tanıdığım ilk Türk müziği şarkısı ona ait "Ümitsiz bir aşka düştüm ben ağlarım halime" şarkısıdır. Ondan sonra da hem şarkılarıyla hem sesiyle büyüdük. Bizim okulumuzdu. Büyük kayıptır. Ama uzunca ömrü çok değerli geçmiştir, hiçbir saniyesinin kayıp olduğunu düşünmüyorum. Bize bıraktıkları için rahmetle, şükranla anıyorum.

"ONUN EVİNDEN MEZUN OLDUM"

Onur Akay: Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, Haliç Üniversitesi Türk Musikisi bölümünde okurken 2 yıl repertuvar hocam oldu. Derslerde her zaman öğrencilerine söylediği, "Kültürünüzü terk ettiğiniz andan itibaren vasfınızı kaybedersiniz" sözleri kulağıma hep küpe olmuştur. Yeni nesil için bu sözlerin çok büyük bir önemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kültürümüze, sanatımıza, kendi öz müziğimiz olan halk müziğine ve klasik Türk musikisine onlar sahip çıkacaklar. Alaeddin Hocamla ilgili bir anımı da sizlere aktarmak isterim. 2006 yılında Konservatuvarda 4. sınıfın son dönemine geldiğimizde bacağı kırılmıştı. Bizi kendisi mezun etmek istedi ve bırakmadı. Üniversitenin repertuvar derslerini özel bir izinle kendi evine taşıyarak, tarihi anlar yaşamamıza vesile oldu. Hocamızla aynı zaman diliminde yaşamış olmak, onun bestelerini kendi sesinden dinleyebilmek, musikimizin tutkunları için piyangonun büyük ikramiyesinin vurması gibi düşünülür. İşte Alaeddin Yavaşça'nın evinden mezun olan o sınıfın öğrencisi olmak, nasıl büyük bir şans anlatacak kelime bulamadım.

"HEM İNSAN BEDENİNE HEM RUHUNA HİZMET ETTİ"

Melihat Gülses: Hocam çok değerli bir insandı. Ülkeye, Türk musikisine, Türk kültürüne çok büyük hizmetleri olan dev bir isimdi. Kelimelerle ifade etmem çok zor. Yorumculuğu, bestekârlığı, şefliği, eserleri, hocalığı hakikatten üst seviyedeydi. Bir taraftan insan bedenine, bir taraftan insan ruhuna ve kültürüne büyük hizmetleri tartışılamaz. Klasik dönemin son temsilcilerinden. Onun talebesi, "evladım" dediği biri olduğum için, onunla aynı hayatı yaşadığım, yol gösterenim olduğu için çok mutluyum. Onun sanatkâr duruşu çok değerli. Bizim için çok büyük bir örnekti. Ruhu şad olsun, mekânı cennet olsun. Çok üzgünüm, Türk Milleti'nin başı sağ olsun. Nurlarda uyusun hocamız...