Akkışlalılar Yoğurt Bayramı ve festivalde buluşacak

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, vatandaşları ilçede düzenlenecek olan Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali'ne davet etti.

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  • 02.06.2022 12:28
  • Güncelleme: 02.06.2022 15:17
Akkışlalılar Yoğurt Bayramı ve festivalde buluşacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, vatandaşları ilçede düzenlenecek olan Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali’ne davet etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 11-12 Haziran’da Akkışla Üsküdar Yaylası’nda düzenlenecek olan etkinlikte ilk gün seyirlik oyunlar ve türkülü halaylar yapılacak. 12 Haziran’da ise ilçe girişinde karşılanacak olan protokol üyeleri ile etkinliğin yapılacağı yaylaya gidilecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının gösterisi ile başlayacak olan etkinlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başta olmak üzere protokol açılış konuşması yapacak. Etkinliğin devamında ise yöresel şiirler okunacak ve halk oyunları gösterisi yapılacak.

Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı nedir?

İlk baharda koyunları ile birlikte yaylalara çıkan Türkmenler, ilk etapta kuzuların beslenmesi ve gelişmesi için koyunlardan süt almazlar. Mayıs sonu Haziran başlarında koyunlardan alınan ilk süt yoğurt yapılarak bütün ilçe halkı, çere köyler, kasabalar ve devlet büyükleri davet edilerek yöresel eğlencelerle, bayram havasında şenlikler yapılır. Bu şenlikler Yeni Yoğurt Bayramı olarak adlandırılır.

İHA

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