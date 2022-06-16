Akdağmadeni'nde doludan etkilenen köylere 10 bin adet sebze fidesi dağıtıldı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde dolu yağışından etkilenen köylere Ziraat Odası tarafından 10 bin adet ücretsiz sebze fidesi dağıtıldı.

PAYLAŞ
  • 16.06.2022 09:45
  • Güncelleme: 16.06.2022 09:45
Akdağmadeni'nde doludan etkilenen köylere 10 bin adet sebze fidesi dağıtıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde dolu yağışından etkilenen köylere Ziraat Odası tarafından 10 bin adet ücretsiz sebze fidesi dağıtıldı.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Muşalikalesi ve Kirsinkavağı köylerinde 3 gün önce meydana gelen dolu yağışı sonrası ekili ve dikili alanları zarar gören köy halkına, Ziraat Odası tarafından ücretsiz domates, biber ve salatalık fidesi dağıtıldı.

Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyüp Elmalı, 10 bin adet sebze fidanının dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyleyerek “Muşallikalesi ve Kirsinkavağı köylerine 10 bin adet domates, biber, salatalık fidesi dağıtımını ücretsiz köylümüze destek amacıyla dağıttık. Çitçimizin her zaman yanındayız. Bu yıl Ziraat Odası olarak çitçimize maliyetine meyve fidanı, tavuk, hindi ve havyan yemi temin ettik, çiftçilerimiz bu çalışmalarımızdan gayet memnun. Pandemi sonrası yaşanan gıda krizini önlemek için ülke olarak ekilmedik tek bir parça toprak dahi bırakmamalıyız. Çitçimiz üretsin köyünde kalsın diyoruz. Tavuğu olsun, ineği olsun, meyve bahçesi olsun kendine yetsin. Ziraat Odası olarak bu çalışmamız her zaman devam edecek.” dedi.

Muşallikalesi köyü Muhtarı Selman Göç ise, “Bahçelerimizde dolu yüzünden fide kalmamıştı, hepsi zarar görmüştü. Akdağmadeni Ziraat Odası çitçinin ve köylünün yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bize domates, salatalık ve biber fidesi dağıttı. Köylülerim adına teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çağdaş Atan resmen Kayserispor'da

Çağdaş Atan resmen Kayserispor’da

4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Kayseri'de diyabet hastası çocukların yüzü güldü

Kayseri'de diyabet hastası çocukların yüzü güldü

Sosyal medya dolandırıcılığından yargılanan sanığa 4 yıl hapis

Sosyal medya dolandırıcılığından yargılanan sanığa 4 yıl hapis

Kayseri'de dehşete düşüren cinayette şüpheli sağlık kontrolüne götürüldü

Kayseri'de dehşete düşüren cinayette şüpheli sağlık kontrolüne götürüldü

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tomarza Sarımehmetli'de Bahar Şenliği düzenlendi

Tomarza Sarımehmetli'de Bahar Şenliği düzenlendi

Motorin, yeni zamla birlikte rekor fiyata ulaşacak: 29 lira 84 kuruş

Motorin, yeni zamla birlikte rekor fiyata ulaşacak: 29 lira 84 kuruş

DAHA FAZLA
Büyükşehir'in 5'inci şiir yarışması 'Dadaloğlu' teması ile gerçekleştirilecek

Büyükşehir’in 5’inci şiir yarışması ‘Dadaloğlu’ teması ile gerçekleştirilecek

Rektör Çalış'tan KGC'ye ziyaret

Rektör Çalış'tan KGC'ye ziyaret

200 bin metrekare alana yağmurlama ve damla sulama sistemi kuruldu

200 bin metrekare alana yağmurlama ve damla sulama sistemi kuruldu

ERÜ Rektör Yardımcısı görevden alındı, sebebi merak ediliyor

ERÜ Rektör Yardımcısı görevden alındı, sebebi merak ediliyor

Kayseri'de dehşete düşüren cinayetle ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de dehşete düşüren cinayetle ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi