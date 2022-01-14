Akademik Girişimcilikte Zirve Erciyes Teknopark'ın

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Müdürlüğü tarafından yayınlanan 'Akademik Girişimlerin Değerlendirilmesi' başlıklı raporda, Erciyes Teknopark bugüne kadar toplam 151 akademik girişime ev sahipliği yaparak bu alanda zirvede yer aldı.

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  • 14.01.2022 09:15
  • Güncelleme: 14.01.2022 09:28
Akademik Girişimcilikte Zirve Erciyes Teknopark'ın
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Müdürlüğü tarafından yayınlanan ’Akademik Girişimlerin Değerlendirilmesi’ başlıklı raporda, Erciyes Teknopark bugüne kadar toplam 151 akademik girişime ev sahipliği yaparak bu alanda zirvede yer aldı.

Teknoloji geliştirme bölgelerinde, girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sunacağı düşünülen akademik girişimcilik 4691 sayılı kanun nezdinde desteklenmektedir. Bu bağlamda akademik girişimciliğin desteklenmesinin etkilerinin gözlemlendiği rapor Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yayınladığı en kapsamlı rapordur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı ’Akademik Girişimciliğin Değerlendirilmesi’ başlıklı rapora göre, Erciyes Teknopark genel sıralamada Tüm Teknoloji Geliştirme Bölgeleri arasında 1. sırada yer aldı. 2021 Yılı Performans Endeksinde 89 teknopark arasında 7’nci sırada yer alan Erciyes Teknopark’ın başarısı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış şunları söyledi;

“Erciyes Teknopark, Araştırma Üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi akademisyenlerinin ve şehrimizde yer alan diğer üniversitelerimizin akademik birikimlerini girişimciliğe dönüştürmeleri için önemli rol oynamaktadır. Akademik girişimcilik inovatif, bilgiye ve araştırmaya muhtaç yeni nesil teknolojilerin gelişimi için son derece önem arz etmektedir. Biz her akademik çalışmanın bu bakımdan değerini ve önemini kavramış bulunuyoruz. Bilimsel bilgiyi ticarileştirip katma değerli ürün ve teknolojilere dönüştürmek adına Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark birlikte önemli projeleri hayata geçirmektedir.”

Erciyes Teknopark bünyesinde bugüne kadar 151 teknoloji tabanlı Akademisyen firmanın faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Rektör Çalış, “Erciyes Teknopark’ta yer alan bu firmalarda 700’den fazla nitelikli personel çalışmakta ve 168 kadar Ar-Ge projesi aktif olarak yürütülmektedir. Kurulduğu günden bugüne kadar akademik girişim kökenli firmalarda toplamda 579 Ar-Ge Projesi ve 130 milyon TL’yi aşan Ar-Ge cirosuna ulaşılmıştır. Ayrıca 10 milyon dolardan fazla ihracat bu firmalar sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlamıştır” diye konuştu.

İHA

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