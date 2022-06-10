AK Partili Özhaseki: 'Artık siyaseti yavaş yavaş bırakma zamanım geldi'

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Kocasinan'ın Yıldızları Ödül Töreni'ne katılan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, gençlere yaptığı konuşmasında, 'Artık siyaseti yavaş yavaş bırakma zamanım geldi' dedi.

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  • 10.06.2022 15:19
  • Güncelleme: 10.06.2022 18:44
AK Partili Özhaseki: 'Artık siyaseti yavaş yavaş bırakma zamanım geldi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen Kocasinan’ın Yıldızları Ödül Töreni’ne katılan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, gençlere yaptığı konuşmasında, “Artık siyaseti yavaş yavaş bırakma zamanım geldi” dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Gençlere tavsiyelerde bulunan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, siyaseti bırakma zamanının geldiğini söyleyerek, “Benim belediyecilik hikayem biraz uzun sürdü. 21 yıl, daha sonra da bakanlık görevi ve genel başkan yardımcılığı. Neredeyse 30 yılım şehir hizmetleriyle geçti. Artık yavaş yavaş siyasete ve bu tür işlere veda etme zamanım geldi. Gönül rahatlığı içerisinde herkese elveda derken, içim de bir heyecanla kaplı oluyor. Gözümün arkada olmadığını ifade ederek ayrılmak istiyorum. Allah siz gençlerimizi var etsin. Önünüzü hep açık etsin. İstikbalde hep güzel işler yaparak mutlaka ve mutlaka kendinizi yetiştirip, bu millete faydalı olursunuz diye de dua ediyorum. Sözü uzatmayacağım ama şunu bilin ki çalışmadan olmuyor. Ben buraya gelirken bile gideceğim programlarla alakalı tek tek oturup çalışmak zorunda hissediyorum kendimi” dedi.

Başarılı olmak ve şehri yönetmek isteyen öğrencilerin çok çalışmasının şart olduğunu söyleyen Özhaseki, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Başarı her zaman gayrete aşıkmış. Eğer iyi bir spor takımı olmak istiyorsanız çok çalışacaksınız. Eğer iyi bir müzik grubu oluşturmak istiyorsanız çok çalışacaksınız. Çok çalışmak zorundasınız. Önce derslerinize, sonra annenizin ve babanızın verdiği eğitimlere lütfen çok dikkat edin. İnşallah sizler güzel idareciler olursunuz, bu millete hizmet edersiniz. Bu ezanlarımız her zaman okunur, bayrağımız her zaman dalgalanır. Hür ve bağımsız bir şekilde biz de sizlerin sayesinde yaşamış oluruz.”

Konuşmaların ardından farklı dallarda girdikleri yarışmalarda ödül alan 290 öğrenciye ödülleri protokol tarafından takdim edildi.

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İHA

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