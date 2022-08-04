AK Partili Elif Demirok Pınar: “Vatandaşları dinleyerek sorunların ilgili yerlere iletiyoruz”

AK Parti Melikgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Demirok Pınar, KayseRadar ve Radyo Radar’dan canlı olarak yayınlanan ‘Konuşacaklarımız Var’ programına konuk oldu. Sunucu Salih Zeki Çetin’in sorularını cevaplayan Pınar, kadın olarak AK Parti’de çalışmanın pozitif bir ayrımcılık olduğunu söyledi. Pınar, “Bir kere bir partide kadınlara özgü bir alanın olması bile çok güzel bir şey. Siyasetin en tabanından tavanına doğru bir ekip aslında Gençlik Kolları ile birlikte yetişmiş oluyor. Ama Gençlik Kollarını da oluşturan hanımlar yine anneler yani bizleriz. O yüzden de kesinlikle pozitif bir ayrıcalığın olduğunu söyleyebilirim. Ve yerelde de aynı şekilde, tabi ki kadın olmanın zorlukları var. Hem anne olmak hem eş olmak, bunun yanında birçok sorumluluğunuzun olması, çalışan bayanlar için iş sorumluluklarının olması, bir taraftan da böyle bir faaliyet tabi kadınlar için zor bir durum ama dediğim gibi gönüllü gidip geldiğimiz için partiye bunun zorluğunu hissetmiyoruz” şeklinde konuştu.

‘HEP BİRLİKTE GÜLÜP HEP BİRLİKTE AĞLIYORUZ’

Parti içinde kendisine bir hedef koymadığını bu işin bir gönüllük işi olduğunu ifade eden Pınar, “Biz bir dava yolcusuyuz yani bu işi gönüllü yapıyoruz. Bu iş, işe gitmek gibi, mesaiye gitmek gibi ya da önüne bir hedef koydun oraya yürümek gibi bir iş değil. Bunu anlamak için de gerçekten teşkilatın içinde olmak lazım. Elde edilen her başarı teşkilatın başarısı oluyor. Kaybedilmiş ya da yanlış yapılmış ufacık şey de aynı zamanda teşkilatın başarısızlığı oluyor. Hep birlikte gülüp hep birlikte ağlıyoruz. Sizin bireysel anlamda kendinizi ve nefsinizi düşünerek hareket ediyor olmanız zaten teşkilatın ruhuna çok aykırı kalıyor. Bu noktada benimde şahsım adına söylüyorum hiçbir hedefim yok ama bir yerde görev almam gerekiyorsa, bunu layıkıyla yapabileceğime inanıyorsam, eğitimin, kendi kişisel gelişimim buna yeterliyse eğer ve o görev bana bir şekilde verilirse tabi ki yaparım, ama bunun dediğim gibi bunu bir hedefle önümüze koymuyoruz” diye konuştu.

‘HAYDİ SEN DE GEL’

‘Haydi Sende Gel’ çalışmaları ile mahalle mahalle gezerek toplantılar yaptıklarını belirten Demirok Pınar, toplantılardaki asıl amaçlarının mahalle halkını dinlemek, belediye ile ilgili problemleri çözmek ve vatandaşın taleplerini dinlemek olduğunu söyledi. Her hafta kendi aralarında yaptıkları toplantılarda, mahalle halkından aldıkları talepleri ilgili yerlere ilettiklerini söyleyen Pınar, “Mahallelerde yaptıklarımız toplantılar sonrasında bir tespit yapıp oradan ayrılıyoruz. ‘Hadi Sen de Gel’ çalışmamız ile birçok mahallemizde bunu yaptık. Melikgazi Belediyesine bağlı mahalle muhtarlarıyla görüşmeler yaptık, yerelde olan sorunları ve kazanımları dinledik. Daha sonra teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda bu sorunları dile getiriyoruz. Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu da toplantılarımıza eşlik ediyor” ifadelerini kullandı.

‘BU İŞİ BİR EKİP İŞİDİR’

Melikgazi Teşkilatı, Kadın Kolları Teşkilatı, Gençlik Kolları Teşkilatı ve Belediye ile entegre olarak çalıştıklarını ifade eden Pınar, “Bu entegrasyon olmazsa tabi ki sancılar ve sıkıntılar olur. Ama Palancıoğlu Başkanıma teşekkür ediyorum bize çok büyük destek veriyor. Zaten bu iş bir ekip işidir. Yani siz tek başınıza yolu sadece bir yere kadar gidebiliyorsunuz ondan sonra omuzunuza birinin dokunması gerekiyor. O noktada da Palancıoğlu Başkanım bizlere çok ciddi destek veriyor. Zaten sahada elimizi en çok güçlendiren şu anda Melikgazi’de yapılan çalışmalar” dedi.