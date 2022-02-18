AK Parti'li Özhaseki: 'Karadeniz'deki doğalgaz geldiği zaman bizim bütçemiz gelişecek'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Karadeniz’de bulunan doğalgaza değinerek, "Doğalgaz geldiği zaman bu milletin sadece gelirinin vergiden olduğu bir ortamda doğalgaz gibi de yerin altından Allah’ın verdiği nimetle bizim bütçemiz gelişecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan İldem Akıl Küpü Kütüphanesi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi’nin açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Özhaseki, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, Karadeniz’deki doğalgaz çalışmalarına değindi. Özhaseki, "Bizler bu ülkede yaşıyoruz ve gidecek başka bir vatanımız yok. Sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Emin olun bütün sıkıntıları içimizde, yüreğimizde hissediyoruz. Bin bir türlü problemlerin olduğu dönemleri de geride bırakarak bugün ki karşılaştığımız sorunları çözecek irade de emin olun sadece bu kadroda var. Bir taraftan Türkiye’de çok büyük devasa yatırımlar yapılıyor. O bizim yaptığımız her türlü güzel işlerle sizler övünürken yani bunlardan dolayı göğsümüz kabarırken bunlardan dolayı tedirgin olanlara söylüyorum. Dünyada 6 tane arama sondaj gemisi var, 3’ü Türkiye’de ve şimdi Karadeniz’de çalışıyor. Orada da ciddi miktarda doğalgaz bulundu. Bundan sonra da arkası gelecek. O geldiği zaman bu milletin sadece gelirinin vergiden olduğu bir ortamda doğalgaz gibi de yerin altından Allah’ın verdiği nimetle bizim bütçemiz gelişecek. Bununla iftihar edemiyorlar. Dünyada 4 tane ülke İHA ve SİHA üretiyor, birisi Türkiye. Bununla övünemiyorlar. Her hafta neredeyse bir yatırım ve açılış var" ifadelerini kullandı.

"Son dönemde özellikle kıtalar üstü okyanus ötesinden yapılan para operasyonlarıyla dövizdeki oynama biraz enflasyonu oynattı" diyen Mehmet Özhaseki, "Türkiye gittikçe büyüyor. Son dönemde özellikle kıtalar üstü okyanus ötesinden yapılan para operasyonlarıyla dövizdeki oynama biraz enflasyonu oynattı. Bunun da farkındayız. Bu konuda da tedbirler alınıyor. Allah’ın izniyle bunu da çözeceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Cumhurbaşkanımız önderliğinde gece gündüz toplantılar yapılıyor. Gördüğünüz kardeşlerim ve Ankara’daki arkadaşlarımız emin olun 2-3 saatlik uykuyla ayakta duruyorlar. Cumhurbaşkanımızın çalışma mesaisine şahidim. Gece 2’lere 3’lere kadar, namaza kadar ne uyuyorsa sonra yeniden başlıyor. Ben şuna inanıyorum. Coğrafyamızdan kaynaklanan, tarihimizden kaynaklanan, belki de tarihte üstlendiğimiz misyonumuzdan kaynaklanan, dinimizden kaynaklanan zorluklar var. Bunları da eğer siz iyi niyetliyseniz, gayret ediyorsanız ve uğraşıyorsanız Allah’ın izniyle çözersiniz. Başta Cumhurbaşkanımız ve bizler de iyi niyetliyiz. Ne kadar sorun varsa onların hepsinin üstesinden gelmeyi de biliriz" diye konuştu.