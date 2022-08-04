AK Parti İl Başkanı Ünsal: 'AK Parti, hizmetin adı'

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 2 günde 15 köyde istişare çalışması yaptı.

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  • 04.08.2022 14:25
  • Güncelleme: 04.08.2022 14:25
AK Parti İl Başkanı Ünsal: 'AK Parti, hizmetin adı'
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KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 2 günde 15 köyde istişare çalışması yaptı.

Köy ziyaretleri ve istişare toplantılarında İl Başkanı Ünsal’a; Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, Gençlik Kolları Başkanı Haydar Bilgin, İl Genel Meclis Üyeleri, AK Parti Teşkilat üyeleri eşlik etti. İl Başkanı Seher Ünsal, köy ziyaretlerinde ve istişare toplantılarında vatandaşın beklenti ve taleplerini aldıklarını yaşanan sorunlara ise yerinde çözüm ürettiklerini söyledi. Başkan Ünsal; “AK Parti Kırşehir Teşkilatı olarak Kırşehir’e bağlı 15 köyümüzü ziyaret ederek köy muhtarlarımızın taleplerini vatandaşlarımızın AK Parti iktidarından beklentilerini dinlemeye devam ediyoruz” dedi. ‘Köylümüzün gelmesini beklemiyor bizler onlara gidiyoruz’ diyen Ünsal, “Biz köylerimizin sorunlarını ve taleplerini bize gelmelerini beklemek yerine teşkilat olarak köylere giderek sorunları çözmek için çalışıyoruz. Bizler bu makamlara milletimize hizmet etmek için geldik. Gerekirse gece gündüz kapı kapı gezerek halkımızla iç içe görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Parti teşkilatları olarak çiftçilerimizin ve köy sakinlerimizin her zaman yanındayız. Köylümüzün taleplerini not ettik. İl başkanı olarak ben, milletvekilimiz hem de il genel meclis başkanımız ile anında çözüme kavuşan talepler var. Diğer talepleri de not alıyoruz. AK Parti hizmetin adıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için teşkilatlar olarak durmadan duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Kırşehir’de 252 köyü de ziyaret edeceklerini aktaran İl Başkanı Ünsal açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Toklumen, Uzunali, Yeşilli, Karaduraklı, Sıdıklı Kulpak, Sıdıklı Küçükoba, Sevdiğin, Karalar, Sıdıklı Küçükboğaz, Sıdıklı Ortaoba, Sıdıklı Büyükoba, Sıdıklı Darboğaz, Kortulu, Kalankaldı ve Sıdıklı İkizağıl köyleri ziyaret edildi. Kalan köylerimizi de belirlediğimiz programlar içerisinde ziyaret ederek yerinde tüm teşkilatlarımızla birlikte talepleri alacağız. AK Parti teşkilatları olarak sorun değil sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlarımızı sürdüreceğiz.”

İHA

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