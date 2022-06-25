AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki CHP'li belediyelere yüklendi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, CHP'li belediyelere yüklenerek, Hükümet bir taraftan paralarınızı artırmış, bir taraftan AK Parti grubu ne getirdiyseniz 'Evet' demiş. Niye ağlıyorsunuz? İş yapın kardeşim. Daha elle tutulur bir tane hizmeti gösteremezler dedi.

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  • 25.06.2022 17:18
  • Güncelleme: 25.06.2022 17:39
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki CHP'li belediyelere yüklendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, CHP’li belediyelere yüklenerek, "Hükümet bir taraftan paralarınızı artırmış, bir taraftan AK Parti grubu ne getirdiyseniz ’Evet’ demiş. Niye ağlıyorsunuz? İş yapın kardeşim. Daha elle tutulur bir tane hizmeti gösteremezler" dedi.

Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen Akıl Küpü Kütüphane ve Teknoloji Atölyesinin açılış töreninde konuşan Özhaseki, CHP’li belediyelere yüklendi. Kendilerine hükümet tarafından bekledikleri paradan daha fazla pay ödendiğini ve belediye meclislerine de getirdikleri 4 bin 50 teklifin 3 bin 955’ine ’Evet’ dediklerini kaydeden Özhaseki, "Hükümet bir taraftan paralarınızı artırmış, bir taraftan AK Parti grubu ne getirdiyseniz ’Evet’ demiş. Niye ağlıyorsunuz? İş yapın kardeşim" ifadelerini kullandı. Özhaseki konuşmasında, "Kayseri’de ilk seçimlere girdiğimizde yüzde 30 oy aldık, ikinci seçimlerde yüzde 40 oy verdiler, üçüncü seçim geldiğinde Kayseri’de yüzde 70 oy verdiler. Her seçimde bize yüksek oy vermeye insanlar devam ediyor. Birileriyle kıyaslıyorlar mı? Elbette kıyaslıyorlar. 1994’ten önce 3 dönem CHP belediyeciliği vardı, onları da yüzde 10 barajına mahkum ettiler. Neden? Belediyenin içi militan kadrolarla dolu. Kafasında ’Çin gibi mi olsak, Rusya gibi mi olsak? Yoksa Küba’daki Castro’ya mı özensek?’ gibi düşünen militan kadrolar vardı. Hırsızlıktan geçilmezdi, şehri mafyalar sarmıştı, 5-6 tane park da işgal altındaydı. Hizmet, hak getire. Prensiplerle onlarca yıl hizmet ediyoruz. Her hafta Kayseri’ye gelmeye çalışıyorum, geldiğimde de mutlaka açılışlar, temel atmalar yapıyoruz. Arkadaşlarımız bir taraftan şehrin altyapısı, bir taraftan üst yapısı, bir taraftan da onlara güvenen hayırseverlerin yapmış olduğu bir takım hizmetlerle hepimizin karşısına çıkıyorlar. Allah herkese böyle hizmet etmeyi nasip etsin. Ama ne yazık ki günümüzde değişik bir belediyecilik anlayışıyla karşı karşıyayız. Bu belediyecilik anlayışı hayırlı bir anlayış değil. Biraz önce kınadığım belediyeciliğin yeni versiyonu. Eskiden bildiğimiz sol belediyecilik, ideolojik, takıntılı bir belediyecilikti. Yolsuzluklardan, hırsızlıklardan geçilmezdi. Şimdi bunlar yine aynı duruyor, hizmet yok. Türkiye’deki en büyük şehirlerindeki belediyelerin 3 buçuk senedir ciddi bir tek açılışına şahit olamazsınız. Sadece bir kaç tane heykel açılışlarını gördüm, bir de Adana’da tek katlı bir kreşe 11 tane başkan dizilmiş temel atıyorlardı. Başka hizmet yok. Şimdi ne yapıyorlar? Çalışıyormuş gibi gözükmek, yalan rüzgarları estirmek. Bunun için de dehşet paralar harcıyorlar. İstanbul bu konuda geçtiğimiz yıl 845 milyon TL para ayırdı. 845 milyon, büyükşehir belediyesinin herhalde yatırım bütçesinin 2 misli falandır. Ama ne yazık ki İstanbul’da çalışmayan başkanı parlatmak için, çalışıyormuş gibi göstermek için bu kadar para harcanıyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul Belediyesi’nde sosyal tesislere ayrılan pay 12 milyon, ama algı operasyonları için ayrılan para 845 milyon TL para. Durmadan da ’Önümüz kesiliyor bizim’ diyorlar. İstanbul’da meclise 4 bin 50 civarında teklif gelmiş, arkadaşlarımız 3 bin 955 tanesine ’Evet’ demişler. Ne zaman önünüz kesiliyor sizin? Yanlış işler geldiğinde arkadaşlarımız ’Yapamazsın’ diyorlar. Merkezi hükümeti de durmadan şikayet ediyorlar, geçen yıl İstanbul Belediyesi’nin merkezi hükümetten beklemiş olduğu pay 21 milyar TL. Şimdi kendilerine giden pay ne kadar? 26 milyar TL. Demek ki merkezi hükümet daha da fazla para gönderiyor, önlerini kestiği de yok. Aynı rakamlar Ankara için de geçerli. Geçtiğimiz yıl Ankara’nın beklediği paradan yüzde 35 fazla pay gönderilmiş. Hükümet bir taraftan paralarınızı artırmış, bir taraftan AK Parti grubu ne getirdiyseniz ’Evet’ demiş. Niye ağlıyorsunuz? İş yapın kardeşim. Daha elle tutulur bir tane hizmeti gösteremezler" dedi.

İHA

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