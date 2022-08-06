AK Parti'den Develi Şehit Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ne Ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Develi Şehit Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

PAYLAŞ
  • 06.08.2022 15:19
  • Güncelleme: 06.08.2022 19:18
AK Parti'den Develi Şehit Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ne Ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Develi Şehit Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Develi Şehit Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen ziyarete, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti İl Başkanvekili Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Teşkilat Başkanı Abdülkerim Yalçın’ın yanı sıra Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve AK Parti ilçe teşkilat mensupları katıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş hastane ziyareti öncesi il sağlık müdürü ve hastane başhekiminden hastane hakkında bilgiler aldı.

Hastane gezisi sonrasında açıklama yapan Elitaş, "Bugün Develi Şehit Ekrem Karakaya Devlet Hastanesini ziyaret ettik. İl Sağlık Müdürümüz ve hastane başhekimimiz hastane hakkında bilgiler verdiler. Gerçekten de çok modern bir hastane olmuş. Bizim için en önemli konulardan bir tanesi AK Parti’nin şiarı önce insan. Bu çerçevede sağlık konusunda yaptığımız yatırımlar hizmetler devam ediyor. Hastane ziyaretimizde bizim üzerimize düşenler neyse onları not aldık ve hastane hakkında talepleri dinledik. Hastanemizin Develi’ye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Sarımsaklı Barajı nerede ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… Sarımsaklı Barajı nerede ve nasıl gidilir?

Görmez: 'Kerbela'yı anlamak Hüseyince yaşamaktır'

Görmez: ‘Kerbela’yı anlamak Hüseyince yaşamaktır’

Korona virüsün en hızlı yayılan varyantı: BA.5

Korona virüsün en hızlı yayılan varyantı: BA.5

6'ıncı kattan düşen adam hayatını kaybetti

6'ıncı kattan düşen adam hayatını kaybetti

Önder Narin mazbatasını teslim aldı

Önder Narin mazbatasını teslim aldı

Talas'ta bu pazar 'Maharetli Eller' günü

Talas'ta bu pazar 'Maharetli Eller' günü

Çok Okunanlar
1
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

2
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

5
Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

6
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor'un Beşiktaş karşısında ilk 11'i açıklandı

Kayserispor’un Beşiktaş karşısında ilk 11’i açıklandı

CHP'li Özgür Özer: 'Halk ile dalga geçmeyin'

CHP'li Özgür Özer: "Halk ile dalga geçmeyin"

DAHA FAZLA
Beşiktaş ile Kayserispor 53. randevuda

Beşiktaş ile Kayserispor 53. randevuda

38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür Ve Sanat Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor

38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür Ve Sanat Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor

Ailesine kızdı, evi ateşe verdi

Ailesine kızdı, evi ateşe verdi

AK Parti'den Develi Şehit Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ne Ziyaret

AK Parti'den Develi Şehit Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi'ne Ziyaret

Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali'ne yoğun ilgi

Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali'ne yoğun ilgi