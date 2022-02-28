AK Parti'den 28 Şubat açıklaması
AK Parti Niğde İl Başkanlığı 28 Şubat darbesinin 25. yılı nedeniyle resim sergisi açtı.
- 28.02.2022 13:41
- Güncelleme: 28.02.2022 13:41
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
AK Parti Niğde İl Başkanlığı 28 Şubat darbesinin 25. yılı nedeniyle resim sergisi açtı.
Sergi açılışında konuşma yapan İl Başkanı Ömer Kılıç; 28 Şubat’ın vesayetçi sistemin ilk tezahürü olmadığını, sonuncusu da olmayacağını belirterek, "15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir” dedi.
Programa; AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, partililer ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, ellerindeki afişlerle Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı.
İHA
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