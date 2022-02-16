AK Parti'de Yeşilhisar ilçenin başkan adayları Ankara'da

AK Parti Yeşilhisar'da ilçe başkan adayları İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Ankara'da AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret etti.  

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  • 16.02.2022 20:22
  • Güncelleme: 16.02.2022 20:22
AK Parti'de Yeşilhisar ilçenin başkan adayları Ankara'da

 

AK Parti'de Yeşilhisar İlçe Başkanı Mustafa Çeçen'in istifasının ardından ilçe başkanlığında bekleyiş devam ediyor. İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Genel Merkezine giderek, Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret etti. İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ziyaretinde Yeşilhisar İlçe Başkanlığı için aday olan isimleri de beraberinde götürdü. 

Bu ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Çopuroğlu, "Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki’yi, Yeşilhisar ilçemizdeki adaylarımız ile birlikte genel merkezimizde ziyaret ettik" ifadelerine yer verdi.

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