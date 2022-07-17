Ailesinden 9 kişiyi rehin aldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, ailesinden 9 kişiyi evde rehin aldı. Rehin alınan 9 kişi özel harekat polislerinin operasyonu ile kurtarılırken, etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.

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  • 17.07.2022 10:52
  • Güncelleme: 17.07.2022 11:56
Ailesinden 9 kişiyi rehin aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, ailesinden 9 kişiyi evde rehin aldı. Rehin alınan 9 kişi özel harekat polislerinin operasyonu ile kurtarılırken, etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı.

İddiaya göre, Çorakçılar Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki bir binanın 5. katında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olan Ö.K. çocukları, annesi ve eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi eve kilitleyerek rehin aldı. Ö.K.’nın kapıyı açmaması üzerinde evdekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde kalan şahıslar balkona çıkarak polis ekiplerinden yardım isterken, Ö.K. kapıyı açmadı. Bunun üzerine binaya özel harekat polisleri sevk edildi. Koçbaşı ile kapıyı kırarak içeri giren özel harekat polisleri Ö.K.’yi gözaltına alırken, evdekiler de yara almadan kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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