AGÜ'de 5. Mezuniyet Heyecanı

Abdullah Gül Üniversitesi beşinci mezunlarını, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katılacağı törenle verecek.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) bu yıl beşinci mezunlarını verecek. AGÜ’nün, 20 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek mezuniyet törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katılacak. Üniversitelerin topluma gerçek katkılarını değerlendirmek amacıyla Hansa Üniversiteler Birliği tarafından oluşturulan ve dünyadaki en iyi üniversitelerin yer aldığı WURI 2022 genel sıralamasında 23. sırada yer alan AGÜ’nün Mezuniyet Töreni, Sümer Kampüsü’nde gerçekleştirilecek. Bu yılki törende 8 lisans, 6 yüksek lisans ve 3 doktora programından 185 öğrenci mezun olacak. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katılımıyla gerçekleştirilecek olan törene veliler, protokol, Abdullah Gül Üniversitesi’ni Destekleme Vakfı (AGÜV) üyeleri, öğretim görevlileri, iş ve sanayi dünyasından konukların da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

Tören, saat 18.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Daha sonra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AGÜV Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, mezun öğrenciler ve uluslararası öğrenciler tarafından yapılacak konuşmalarla devam edecek. Tören mezunlara diplomalarının verilmesi ve kep töreni ile sona erecek.