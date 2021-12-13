Ağılı yakıldı, o köpekleri için üzüldü

Sivas'ta ağılı kundaklanarak kullanılamaz hale gelen bir vatandaş, yanan ağılına değil öldürülen köpeklerine üzüldü.

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  • Güncelleme: 13.12.2021 12:07
Ağılı yakıldı, o köpekleri için üzüldü
Sivas'ta ağılı kundaklanarak kullanılamaz hale gelen bir vatandaş, yanan ağılına değil öldürülen köpeklerine üzüldü.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta ağılı kundaklanarak kullanılamaz hale gelen bir vatandaş, yanan ağılına değil öldürülen köpeklerine üzüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Gürün ilçesine bağlı Koyunlu köyünde meydana geldi. Hasan Karakuş’a ait ağıl, gece geç saatlerde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Kundaklanan ağılda yaklaşık 50 bin liralık zarar oluşurken, Karakuş’un 3 Kangal cinsi köpeği de silahla vuruldu. Vurulan köpeklerden 2’si telef olurken 1’i ağır şekilde yaralandı. Kundaklanan ağılda koyunların olmaması ise kaybı azalttı. Hasan Karakuş ise maddi kaybı için değil köpekleri için üzüldüğünün söyleyerek, suçluların bulunmasını istedi.

“Köpeklere nasıl kıydılar anlamadım”

Olay gününü anlatan Hasan Karakuş, “Ben evde yokken ağılımı yaktılar. Ağılımı yakarken 3 tane köpeğimi vurdular. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Bizim çocuklar kavga etmiş aynı günün akşamı yaktılar ağılı. Çocuklarım orda olsa belki onları da vuracaklardı. O gün çocuklarım da koyunlarım da yoktu. Gece gelmişler, tüfekle köpekleri vurmuşlar, ağılı da ateşe vermiş gitmişler. Köpeklere nasıl kıydılar anlamadım. Ağılı yaksalardı da keşke köpekleri vurmasalardı. Ağılı yaksalardı ben bir daha yapardım ama köpekleri keşke vurmasalardı. Köpeği vuran insanı da rahatça vurur diye düşünüyorum. Suçluların bulunmasını istiyorum” dedi.

“50 Bin liraya yakın kaybımız var”

Karakuş, “Ağılın içinde 50 bin liraya yakın kaybımız var. Ağılında yarısı yandı zaten. Ağılda bir evde olan her şey vardı hepsi yanmış. Ben bu köpeklerimi vuranların kim olduğunu bilmek istiyorum. Eğer bunlar bulunmazsa biz komşumuz mu yaptı, Ahmet mi yaptı, Mehmet mi yaptı? diye kendi kendimize düşünüyoruz. Olay yerine gittiğimde köpekler vurulmuştu, 1’i yaralıydı. Yaralı olanı ameliyat ettirdik. 2-3 günü komada geçti. Diğer iki köpeği de tüfekle vurmuşlar” dedi.

İhlas Haber Ajansı

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