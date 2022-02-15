AGD Kırşehir Şube Başkanı Sürücü: 'İnsanlık İslam ile huzur bulacak'

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kırşehir Şubesi, Hindistan'da yaşanan olaylara ilişkin basın açıklaması yaptı.

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  • 15.02.2022 14:48
  • Güncelleme: 15.02.2022 14:48
AGD Kırşehir Şube Başkanı Sürücü: 'İnsanlık İslam ile huzur bulacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kırşehir Şubesi, Hindistan’da yaşanan olaylara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Kapucu Cami önünde AGD Kırşehir Şubesi üyesi bir grup basın açıklaması yaparak Hindistan’da yaşanan olaylar kınandı. Grup adına açıklamada bulunan Şube Başkanı Yusuf İslam Sürücü; "Barışın, kardeşliğin, adaletin yegane kaynağı İslam’dır ve insanlık ancak İslam dini ile huzur bulur. Müslümanlar, kendi değerleri etrafında toplandığı ve adaleti şiar edindiği sürece yaşadıkları her yere huzuru ve güveni getirmişlerdir" dedi. Sürücü açıklamasında, "Lakin zalim yönetimler, putperest ve menfaatperest odaklar İslam’ı ve Müslümanları her zaman kendileri için bir tehdit olarak görmüşlerdir. Otoritelerinin sarsılmaması, menfaatlerinin yok olmaması ve köle düzenlerinin devamı için her yolu denemeyi mubah saymışlardır. 1947’de resmi olarak kurulan Hindistan, kurulduğu günden itibaren Müslümanlara azınlık muamelesi yapmış, temel hak ve hürriyetlerden mahrum

etmiş ve şiddet olaylarını desteklemiştir. Müslümanların ibadetlerine kısıtlamalar getirme, camilerimizi tahrip etme, çocuklarımızın İslami eğitimlerine engeller koyma, hanım kardeşlerimizin tesettürüne el uzatma, mallarını gasp etme, canlarına kastetme, kısaca onları asimetrik psikolojik terörün tüm yönleri ile kıskaca almışlardır. Hindistan’da 200 milyon Müslüman yaşamaktadır. Dünyadaki pek çok ülke nüfusunun katbekat üzerinde olan bu sayıya, azınlık muamelesi yapmak, anayasal haklardan mahrum bırakmak, haklarını savunmalarına izin vermemek ancak zulmün bir göstergesidir" diye konuştu.

İslam Ülkeleri temsilcilerine de çağrı yapan Sürücü; "Çağrımız; İslam ülke liderlerinin derhal toplanmaları, ülke yöneticilerimizin bu işte öncü olmaları ve dünyada yaşanan zulümlere karşı beraber hareket etmeleridir. Hindistan’daki Müslümanların sıkıntılarının giderilmesi, Keşmir ve Arakan’daki kardeşlerimizin özgürlüklerine ve insanca yaşama hakkına sahip olmaları için tüm gayreti sarf etmeleridir" ifadelerini kullandı.

İHA

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