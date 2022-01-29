Adalet Bakanı Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Adalet Bakanlığı’na, Gül’ün istifa etmesiyle TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Abdülhamit Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum."