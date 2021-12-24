Acının en tatlısı Talas'ta hizmete açıldı

Güneydoğu mutfağının geleneksel lezzetlerini korumak ve devam ettirmek için büyük bir disiplin ve heyecan ile yola çıkan Dedecan Ocakbaşı; Şanlıurfa yemek kültürünü ve sofra zenginliğini en iyi şekliyle yansıtmaya devam ediyor.

Her masaya ikram edilen Şanlıurfa mutfağından nohut ve dövmeden hazırlanan lebeni, bostana, Dedecan’ın yaratıcısı olduğu soğan salatası ve yeşillikleri ile önce gözleri doyuran Dedecan; nefis taş fırın lahmacunu, et, ciğer, dalak ve yürek kebapları ile de geleneksel lezzetini yaşatıyor.

Urfa biberinin acısına ve tadına alışanların vazgeçemediği; Güneydoğu mutfağının ciğer kebabını sevenleri ile buluşturan Dedecan Ocakbaşı, yeni şubeleri ile bu zengin mutfağı tanıtmak ve yaşatmak için farklı şehirlerde büyümeye devam ediyor.

32 sene önce Şanlıurfa’da tarihi bir binada başlayan Güneydoğu yemek kültürü serüveni; Ankara, Kayseri, Diyarbakır ve İstanbul’da aynı özen ve heyecanla devam ediyor. Tüm mutfak ekibinin Urfa’lı şeflerden oluştuğu, kullanılan ürünlerin yörenin en iyi yetiştiricilerinden özel olarak seçildiği Dedecan Ocakbaşı; aslını korumaya devam eden ender işletmelerden.