73 Yaşında hayalini gerçekleştirdi

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, şiir kitabı çıkartmak isteyen 73 yaşındaki Gazi Ali Osman Çayırbiçen'e verdiği sözünü tuttu. Başkan Savran, Çayırbiçen'in kendisinin kaleme aldığı şiirlerden oluşan ve Nevşehir Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen kitabını kendisine hediye etti.

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  • Güncelleme: 14.12.2021 15:04
73 Yaşında hayalini gerçekleştirdi
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, şiir kitabı çıkartmak isteyen 73 yaşındaki Gazi Ali Osman Çayırbiçen'e verdiği sözünü tuttu. Başkan Savran, Çayırbiçen'in kendisinin kaleme aldığı şiirlerden oluşan ve Nevşehir Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen kitabını kendisine hediye etti.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, şiir kitabı çıkartmak isteyen 73 yaşındaki Gazi Ali Osman Çayırbiçen’e verdiği sözünü tuttu. Başkan Savran, Çayırbiçen’in kendisinin kaleme aldığı şiirlerden oluşan ve Nevşehir Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen kitabını kendisine hediye etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, geçtiğimiz aylarda Bekdik Mahallesi’nde gerçekleştirdiği ev ziyaretleri sırasında eşi ile birlikte yaşayan 73 yaşındaki Gazi Ali Osman Çayırbiçen’in evine konuk oldu. Ziyaret sırasında Çayırbiçen’in yazdığı şiirleri kendisinden dinleyen Savran, kitap çıkartmak isteyen yaşlı adama destek sözü verdi. Başkan Savran’ın talimatı sonrasında Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Çayırbiçen’in kitabının basımı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savran; ‘Fikir Gülşeni’ ismiyle yayınlanan kitabın ilk baskısını Çayırbiçen’i evinde ziyaret ederek kendisine götürdü. Savran’ın kendisine çok büyük bir hediye verdiğini belirten Çayırbiçen; “Eserimi tozlu müsveddelerden, gün ışığına kavuşturup okuyucularımla buluşmasına vesile olan Başkanımız Dr. Mehmet Savran’a ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bana bundan daha büyük bir hediye olmazdı” dedi.

Çayırbiçen’in ilkokul mezunu olmasına karşın yaşamı boyunca birbirinden güzel yüzlerce şiiri kaleme aldığını ve bu şiirlerin gelecek nesillere aktarılmasını arzu ettiklerini belirten Başkan Savran ise; “Amcamızı ziyaret ettiğimde okuduğu şiirlerden çok etkilenmiştim. Yıllar önce bir kitap çıkarttığını ve bu kitaptan elinde sadece bir tane kaldığını söyledi. Evindeki müsvedde kâğıtlara yazdığı çok sayıda da yeni şiir vardı. Arkadaşlarımız tek tek bu şiirleri toplayarak basıma hazır hale getirdi. Kitabın baskısı tamamlandı ve şimdi kendisine bu kitapları hediye ediyoruz. Eminim okuyanlar büyük bir keyif alacaklar” diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı

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