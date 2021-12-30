72 suç kayıtlı, 25 yıl hapis cezası bulunan 'suç makinesi' yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 72 suç kaydı ve 10 ayrı suçtan 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

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  • Güncelleme: 30.12.2021 17:13
72 suç kayıtlı, 25 yıl hapis cezası bulunan 'suç makinesi' yakalandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde 72 suç kaydı ve 10 ayrı suçtan 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Antalya’nın Kepez ilçesinde 72 suç kaydı ve 10 ayrı suçtan 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, 72 adet suç kaydı olan ve 10 ayrı suçtan, 25 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.E.Ö. isimli şahsın saklandığı ev tespit edildi. Jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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