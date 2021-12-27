7. kattan düşerek hayatını kaybeden kuzenler yan yana defnedildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 7. kattan düşerek hayatını kaybeden 10 ve 11 yaşlarında iki kuzen yan yana defnedildi.

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  • Güncelleme: 27.12.2021 15:19
7. kattan düşerek hayatını kaybeden kuzenler yan yana defnedildi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 7. kattan düşerek hayatını kaybeden 10 ve 11 yaşlarında iki kuzen yan yana defnedildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 7. kattan düşerek hayatını kaybeden 10 ve 11 yaşlarında iki kuzen yan yana defnedildi.

Olay, Turgut Reis Mahallesi Lale Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrem Su P. (11) 7. kattaki ikametlerinin cam kenarında oynarken aşağıya düşen amcasının kızı Zehra Gül P.’yi (10) kurtarmak için arkasından tutmaya çalıştı. Camdan aşağı düşen amca çocukları, apartmanın beton zeminine düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan kuzenler ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan iki kuzen yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kuzenlerin cenazesi Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi.

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İHA

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