67 mahalle yolu ulaşıma Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede kapanan 67 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

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  • Güncelleme: 20.12.2021 12:54
67 mahalle yolu ulaşıma Açıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede kapanan 67 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 128 araç ve 291 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması için mücadele ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle kapalı olan Develi ilçesinde 20, Sarız’da 20, Pınarbaşı’da 15 ve Yahyalı’da 12 mahalle yolu olmak üzere toplam 67 mahalle yolunu 536 kilometrelik alanda yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açtı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler, gece, gündüz demeden ulaşımda zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadele etmeye devam ederken, Pınarbaşı’da 30, Sarız’da ise 36 mahalle yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Kurumsal Haber

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