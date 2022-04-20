55 yaşındaki şahıs ağaca asılı halde bulundu
Kayseri'de Kadir B.(55) isimli şahıs ağaca asılı halde bulundu.
- 20.04.2022 10:18
- Güncelleme: 20.04.2022 10:18
Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Selamlı Sokakta meydana geldi. Kadir B. (55) isimli şahıs ağaca asılı halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Kadir B.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, çok yönlü soruşturma başlattı. İntihar ihtimali üzerinde duruluyor.
1ha
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