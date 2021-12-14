53 çiftçiye 20 ton ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 53 çiftçiye Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 75 hibeli 'Tohumdan Sofraya Ekmeklik Buğday' Projesi kapsamında 20 ton ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı.

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  • Güncelleme: 14.12.2021 15:55
53 çiftçiye 20 ton ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 53 çiftçiye Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 75 hibeli 'Tohumdan Sofraya Ekmeklik Buğday' Projesi kapsamında 20 ton ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 53 çiftçiye Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yüzde 75 hibeli ’Tohumdan Sofraya Ekmeklik Buğday’ Projesi kapsamında 20 ton ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı.

Kayseri’de atıl tarım arazilerin üretime kazandırılması, tarım alanlarının ve üretimin arttırılması, nadas alanların daraltılması ve ürün deseninin çoğaltılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yüzde 75 hibeli ’Tohumdan Sofraya Ekmeklik Buğday’ Projesi kapsamında Kocasinan ilçesinde 53 üreticiye 20 ton ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, ilçeye bağlı Emmiler Mahallesi’nde bulunan tarım işletmesini ziyaret ederek, tohum ekimi yapan üreticiye eşlik etti.

Şahin, burada yaptığı açıklamada, "Üretimin artırılması tohumun toprakla buluşturulması ve ekilmedik tarım arazisinin kalmaması için Müdürlüğümüz adına yapılması gereken ne varsa yapılacaktır. Üreticilerimizin bizlere güvenip daha fazla üretim yapmalarını istiyoruz. Şuan ekimi yapılan tarla yaklaşık 20 yıldır kullanılmamakta iken üreticimiz tarafından taşları temizlenmiş, sürüm yapılmış ve tarım yapılır hale getirilmiş. Yaptığımız çalışmaların sahada karşılık bulduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Tüm Üreticilerimize bereketli bir üretim sezonu diliyorum" ifadelerini kullandı.

Üreticisi Ali Çay da, yapılan işlerin kendilerini memnun ettiğini söyleyerek, "İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmalardan çok memnunuz. İlk sürümden tohum ekimine kadar süreci anlatıp emeğin verime dönüştüğü tohum ekimini gerçekleştirdik. Çalışmalarından ve desteklerinden dolayı bakanlığımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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İhlas Haber Ajansı

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