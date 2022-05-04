5 Mayıs 2022 Dünya Parola Gününde Parolanızı Değiştirin

Her yılın Mayıs ayının ilk Perşembesi 2013 yılından beri Dünya Parola Günü olarak kutlanıyor. 2022’de 5 Mayıs’ta Parola Gününü kutluyoruz! Dünya Parola Gününün amacı güçlü parola kullanmanın avantajlarını ve önemini vurgulamaktadır.

Türkçe Konuşanlar Tarafından En Çok Kullanılan 10 Parola

ExpressVPN’in Dünya Parola Günü özelinde hazırladığı araştırmaya göre, Türkçe konuşanlar arasında en çok kullanılan 10 parola aşağıdaki gibidir:

Facebook hesabınızın şifresi 123456 olabilir mi? Facebook ve Instagram hesabınızın şifresi aynı mı? O zaman Facebook ve Instagram hesabınızın çalınması çok muhtemeldir. Bir siber saldırgan veya hesabınıza giriş yapmak isteyen bir kişi kolaylıkla bu parolayı tahmin edebilir. Sadece 123456 değil, Türkçe konuşanlar arasında en çok kullanılan parolaların hepsi maalesef çok zayıf parolalar. İngiliz rock grubu Anathema’nın isminin en çok kullanılan parolalar arasında yer alması ise çok şaşırtıcı!

Ülkelere Göre En Yaygın Parolalar

Rental yani kiralık kelimesinin Brezilya’da en yaygın kullanılan parolalardan biri olduğunu biliyor musunuz? İtalya’da ise en ilgi çekici popüler parolalardan biri Juventus!

İsveç - okthandha

Polonya - zaq12wsx

Norveç - webhompass

Almanya - passwort

Birleşik Krallık - ashley

Hollanda - welkom

Fransa - doudou

Hırvatistan - dinamo

İtalya - juventus

İzlanda - kassi

ABD - iloveyou

İspanyolca konuşan ülkeler - mustang73

Brezilya - rental

İsrail - yhl34679

Hindistan -Indya123

Tayland - 221225

Endonezya - sayang

Malezya - sayang

Hong Kong - 5201314

Çin - wangyut2

Japonya - 159753qq

Rusya - 1q2w3e4r5t

Yunanistan - 212121

Türkiye - anathema

Macaristan - 63245009

Slovakya - martin

Ukrayna - PovlmL727

Litvanya - lopas123

Letonya - 911yana777

Estonya - D1lakiss

Finlandiya - salasana

Güçlü Parola Nedir ve Nasıl Oluşturulur?

Güçlü parola tahmin edilmesi ve bir program tarafından kırılması güç olan parolalardır. Türkiye’de en çok kullanılan parolalardan olan Anathema’nın kırılması iki saniye, İzlanda’da en çok kullanılan parolalardan olan Kassi’nin kırılması on saniye, Almanya’da en çok kullanılan parolalardan olan Passwort kelimesinin kırılması sıfır saniye sürebilir!

Ardışık rakam veya harflerden oluşan, klavye üzerinde yazılması kolay olan parolalar kullanmak hatırlaması kolay olduğu için cazip gelebilir. ı hatırlamak kolay olmayacaktır fakat bu parolayı herhangi bir programın kırması veya bir kişinin tahmin etmesi mümkün olmayacaktır! Bu yüzden, güçlü parolalar oluşturmak için rastgele parola oluşturucuları kullanmalı ve parolalarınızı hatırlamak zorunda kalmamak için parola yöneticisi kullanmalısınız.

Doğum günü tarihi, tuttuğunuz takımın kuruluş tarihi veya yaşadığınız ilin plaka numarası, evcil hayvanınızın ismi veya kendi isminizi içeren parolalar sizi çok az tanıyan kişiler tarafından bile kolaylıkla tahmin edilir.

Güçlü parolalar oluşturmak için parola yöneticilerini kullanabilirsiniz. MacOS bilgisayarlarda parola yöneticisi mevcuttur. İsmi Anahtar Zinciridir. Safari tarayıcısı üzerinden oluşturduğunuz her parola yöneticiye kaydedilir. iPhone’da Ayarlar üzerinden Parolalar seçeneğine girdiğinizde parolalarınızı görürsünüz. Bir veri sızıntısında görülen parolanız için uyarı alırsınız. Veri sızıntısında görülen parolalarınızı değiştirmelisiniz.

Aynı zamanda, yeni parola oluşturmak istediğinizde size güçlü parola örnekleri sunulur. Google Chrome kullanıyorsanız parolalarınız tarayıcıda kaydolur. Veri sızıntılarında görülen parolalarınız için uyarı alırsınız.

Güçlü parola oluşturmak, her online hesap için farklı bir parola kullanmak ve bu parolaları yönetmek için parola yöneticisi kullanmak online güvenliğinizi büyük ölçüde geliştirecektir. Aynı zamanda, online hesaplarınız için iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) yöntemlerini de kullanmalısınız.

2FA, parolanız haricinde anlık oluşturulan bir kod ile hesabınıza erişim sağlamanız demektir. Bu kodu e-posta, SMS, arama veya doğrulama uygulamaları üzerinden alırsınız. Bu kodlar zaman aşımlıdır. Online hesabınıza her zaman giriş yaptığınız IP adresinin haricinde bir konum veya cihazdan giriş yapıldığında, giriş yapanı doğrulamak için de bu kod istenir.