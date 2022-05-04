5 Mayıs 2022 Dünya Parola Gününde Parolanızı Değiştirin
- 04.05.2022 09:57
- Güncelleme: 04.05.2022 10:38
Her yılın Mayıs ayının ilk Perşembesi 2013 yılından beri Dünya Parola Günü olarak kutlanıyor. 2022’de 5 Mayıs’ta Parola Gününü kutluyoruz! Dünya Parola Gününün amacı güçlü parola kullanmanın avantajlarını ve önemini vurgulamaktadır.
Türkçe Konuşanlar Tarafından En Çok Kullanılan 10 Parola
ExpressVPN’in Dünya Parola Günü özelinde hazırladığı araştırmaya göre, Türkçe konuşanlar arasında en çok kullanılan 10 parola aşağıdaki gibidir:
Facebook hesabınızın şifresi 123456 olabilir mi? Facebook ve Instagram hesabınızın şifresi aynı mı? O zaman Facebook ve Instagram hesabınızın çalınması çok muhtemeldir. Bir siber saldırgan veya hesabınıza giriş yapmak isteyen bir kişi kolaylıkla bu parolayı tahmin edebilir. Sadece 123456 değil, Türkçe konuşanlar arasında en çok kullanılan parolaların hepsi maalesef çok zayıf parolalar. İngiliz rock grubu Anathema’nın isminin en çok kullanılan parolalar arasında yer alması ise çok şaşırtıcı!
Ülkelere Göre En Yaygın Parolalar
Rental yani kiralık kelimesinin Brezilya’da en yaygın kullanılan parolalardan biri olduğunu biliyor musunuz? İtalya’da ise en ilgi çekici popüler parolalardan biri Juventus!
İsveç - okthandha
Polonya - zaq12wsx
Norveç - webhompass
Almanya - passwort
Birleşik Krallık - ashley
Hollanda - welkom
Fransa - doudou
Hırvatistan - dinamo
İtalya - juventus
İzlanda - kassi
ABD - iloveyou
İspanyolca konuşan ülkeler - mustang73
Brezilya - rental
İsrail - yhl34679
Hindistan -Indya123
Tayland - 221225
Endonezya - sayang
Malezya - sayang
Hong Kong - 5201314
Çin - wangyut2
Japonya - 159753qq
Rusya - 1q2w3e4r5t
Yunanistan - 212121
Türkiye - anathema
Macaristan - 63245009
Slovakya - martin
Ukrayna - PovlmL727
Litvanya - lopas123
Letonya - 911yana777
Estonya - D1lakiss
Finlandiya - salasana
Güçlü Parola Nedir ve Nasıl Oluşturulur?
Güçlü parola tahmin edilmesi ve bir program tarafından kırılması güç olan parolalardır. Türkiye’de en çok kullanılan parolalardan olan Anathema’nın kırılması iki saniye, İzlanda’da en çok kullanılan parolalardan olan Kassi’nin kırılması on saniye, Almanya’da en çok kullanılan parolalardan olan Passwort kelimesinin kırılması sıfır saniye sürebilir!
Ardışık rakam veya harflerden oluşan, klavye üzerinde yazılması kolay olan parolalar kullanmak hatırlaması kolay olduğu için cazip gelebilir. ı hatırlamak kolay olmayacaktır fakat bu parolayı herhangi bir programın kırması veya bir kişinin tahmin etmesi mümkün olmayacaktır! Bu yüzden, güçlü parolalar oluşturmak için rastgele parola oluşturucuları kullanmalı ve parolalarınızı hatırlamak zorunda kalmamak için parola yöneticisi kullanmalısınız.
Doğum günü tarihi, tuttuğunuz takımın kuruluş tarihi veya yaşadığınız ilin plaka numarası, evcil hayvanınızın ismi veya kendi isminizi içeren parolalar sizi çok az tanıyan kişiler tarafından bile kolaylıkla tahmin edilir.
Güçlü parolalar oluşturmak için parola yöneticilerini kullanabilirsiniz. MacOS bilgisayarlarda parola yöneticisi mevcuttur. İsmi Anahtar Zinciridir. Safari tarayıcısı üzerinden oluşturduğunuz her parola yöneticiye kaydedilir. iPhone’da Ayarlar üzerinden Parolalar seçeneğine girdiğinizde parolalarınızı görürsünüz. Bir veri sızıntısında görülen parolanız için uyarı alırsınız. Veri sızıntısında görülen parolalarınızı değiştirmelisiniz.
Aynı zamanda, yeni parola oluşturmak istediğinizde size güçlü parola örnekleri sunulur. Google Chrome kullanıyorsanız parolalarınız tarayıcıda kaydolur. Veri sızıntılarında görülen parolalarınız için uyarı alırsınız.
Güçlü parola oluşturmak, her online hesap için farklı bir parola kullanmak ve bu parolaları yönetmek için parola yöneticisi kullanmak online güvenliğinizi büyük ölçüde geliştirecektir. Aynı zamanda, online hesaplarınız için iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) yöntemlerini de kullanmalısınız.
2FA, parolanız haricinde anlık oluşturulan bir kod ile hesabınıza erişim sağlamanız demektir. Bu kodu e-posta, SMS, arama veya doğrulama uygulamaları üzerinden alırsınız. Bu kodlar zaman aşımlıdır. Online hesabınıza her zaman giriş yaptığınız IP adresinin haricinde bir konum veya cihazdan giriş yapıldığında, giriş yapanı doğrulamak için de bu kod istenir.