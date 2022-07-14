5. kattan düşen Melek ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5. katın penceresinden düşen 13 yaşındaki Ayşe Melek A. ağır yaralandı.

PAYLAŞ
  • 14.07.2022 20:24
  • Güncelleme: 15.07.2022 15:16
5. kattan düşen Melek ağır yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 5. katın penceresinden düşen 13 yaşındaki Ayşe Melek A. ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Köşk Mahallesi’nde bulunan lojmanlarda meydana gelen olayda 13 yaşındaki Ayşe Melek A., misafirliğe gittiği 5. kattaki evin penceresinden aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ayşe Melek A., daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek: '15 Temmuz'da Türk milleti dünya milletlerine örnek oldu'

Vali Çiçek: '15 Temmuz'da Türk milleti dünya milletlerine örnek oldu'

Avrupadaki Türkler Kayseri Buluşması Konserleri devam ediyor

Avrupadaki Türkler Kayseri Buluşması Konserleri devam ediyor

Emre Demir, Barcelona'da

Emre Demir, Barcelona'da

Başkan Özdoğan: 'O şanlı geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız'

Başkan Özdoğan: 'O şanlı geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız'

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Kulübü sıkıntıya itecek transfer yapılmasına karşıyım'

Kayserispor kaptanı İlhan Parlak: 'Kulübü sıkıntıya itecek transfer yapılmasına karşıyım'

Kayserisporlu Kolovetsios: 'Rekabetçi biz sezon olacak'

Kayserisporlu Kolovetsios: 'Rekabetçi biz sezon olacak'

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

4
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

5
Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

6
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Irmakta kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Kocasinan'da 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor

Kocasinan'da 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor

DAHA FAZLA
Büyükşehir'den 15 Temmuz'a özel anlamlı sergi

Büyükşehir'den 15 Temmuz'a özel anlamlı sergi

Kartal Şehitliği ve Asri Mezarlık Polis Şehitliği ziyaret edildi

Kartal Şehitliği ve Asri Mezarlık Polis Şehitliği ziyaret edildi

Başkan Palancıoğlu: '15 Temmuz ruhu hep diri tutulacaktır'

Başkan Palancıoğlu: '15 Temmuz ruhu hep diri tutulacaktır'

15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

Kayserispor yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçı yapacak

Kayserispor yeni sezon öncesi 4 hazırlık maçı yapacak